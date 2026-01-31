Centro de Hemodiálise é inaugurado na Santa Casa de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Ceará inauguraram na manhã deste sábado (31) o Centro de Hemodiálise da Santa Casa.

Segundo a Prefeitura, esta é a primeira vez que a Rede Municipal de Saúde terá um serviço próprio de hemodiálise.

O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão e o governador do Ceará Elmano de Freitas participaram da entrega do novo espaço que tem capacidade para realizar até duas mil sessões, a cada mês, com atendimento a 20 pacientes simultaneamente.

Até julho do ano passado, os serviços de hemodiálise na Santa Casa de Fortaleza eram ofertados por clínicas particulares.

Agora, sob gestão do Poder Municipal, o serviço passa a ser gratuito via Sistema Único de Saúde (SUS).

"O serviço conta com equipe multiprofissional, formada por médicos nefrologistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, psicólogo, nutricionistas e equipes administrativas", segundo a Prefeitura.

ADMINISTRAÇÃO

Em julho de 2025, a Prefeitura de Fortaleza assumiu a gestão do hospital filantrópico que tem muitos leitos.

A mudança na gestão é combinada com o comando da Instituição e com o Ministério da Saúde, que fará aporte financeiro de R$ 84 milhões, por ano.