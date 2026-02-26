Diário do Nordeste
CNH gratuita: Governo abre 150 vagas para público LGBTI+ no Ceará

Saiba como se inscrever no programa CNH Popular.

foto de mão segurando uma CNH.
Legenda: A iniciativa é destinada a pessoas inscritas no CadÚnico.
Foto: Shutterstock.

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) anunciou, nesta quinta-feira (26), a oferta de 150 vagas para o Programa CNH Popular destinadas ao público LGBTI+ no Estado.

As inscrições já iniciaram e podem ser feitas por meio da página do Detran-CE. A iniciativa é destinada a pessoas inscritas no CadÚnico que buscam a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro).

Para se inscrever, os interessados devem anexar no site os seguintes documentos:

  • RG;
  • CPF;
  • Comprovante de endereço;
  • Declaração de atendimento do Centro Estadual de Referência LGBT Thina Rodrigues, vinculado à Secretaria da Diversidade (Sediv).

Conforme anúncio feito pelo superintendente do órgão, Waldemir Catanho, e pela secretária da Diversidade do Ceará, Mitchelle Benevides Meira, a iniciativa integra o programa CNH Popular 2025 do Governo do Ceará, que registrou a maior edição de sua história, com 35 mil vagas e investimento de R$ 25 milhões.

Desde sua criação, em 2009, o programa já entregou 182 mil habilitações. Esta edição é considerada a mais inclusiva do projeto, contemplando também universitários, indígenas, quilombolas, pessoas surdas, pessoas em processo de alfabetização e condutores que buscam a categoria D (profissional).

População LGBTI+ beneficiada

Em dezembro de 2025, os deputados da Assembleia Legislativa do Estado (Alece) aprovaram o projeto de lei que amplia o programa “CNH Popular” para a população LGBTI+ do Ceará e para a obtenção de habilitação nas categorias D e E.

O PL 100/25 busca atualizar o “CNH Popular”, programa voltado para população de baixa renda ter acesso gratuito à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A partir da proposição, pessoas LGBTI+ em situação de vulnerabilidade passam a compor a lista de beneficiários.

Conforme o Detran-CE, residentes de todos os municípios do Ceará podem participar do CNH Popular, desde que tenham completado 18 anos e inscrição ativa no CadÚnico.

