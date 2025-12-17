Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Ampliação do CNH Popular para população LGBTI+ e inclusão de categorias D e E são aprovadas na Alece

Programa é voltado para pessoas de baixa renda terem acesso gratuito à primeira habilitação.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Exame prático do Detran-CE.
Legenda: CNH Popular passa a englobar pessoas LGBTI+ e categorias D e E.
Foto: Divulgação/Governo do Ceará.

Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado (Alece) aprovaram o projeto de lei que amplia o programa “CNH Popular” para a população LGBTI+ do Ceará e para a obtenção de habilitação nas categorias D e E. De autoria do Executivo estadual, a mensagem foi aprovada nesta quarta-feira (17). 

O PL 100/25 busca atualizar o “CNH Popular”, programa voltado para população de baixa renda ter acesso gratuito à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A partir da proposição, pessoas LGBTI+ em situação de vulnerabilidade passam a compor a lista de beneficiários.

Conforme o diretor jurídico do Detran-CE, Marcos Macêdo, os critérios para o novo benefício serão detalhados por meio de decreto do Executivo. "Obviamente o critério que se imagina é que ele esteja, em primeiro critério, inscrito no Cadastro Único (CadÚnico). E talvez que ele tenha sido recepcionado em alguma das casas de referência. A gente quer é assegurar mais dignidade para essas pessoas", projetou. 

Já a inclusão das categorias D e E entrou no projeto a partir de uma emenda do próprio Governo. A medida permitirá a obtenção gratuita de carteiras voltadas ao transporte de passageiros, como ônibus, carretas e veículos articulados, para além das já inclusas A e B.

Agora, após a validação no Plenário 13 de Maio, a matéria retorna ao gabinete do governador Elmano de Freitas (PT) para sanção.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Prorrogação do prazo do Refis do ICMS e IPVA por mais 14 dias é aprovada na Alece

teaser image
PontoPoder

Alece aprova ‘CNH Popular’ para mulheres vítimas de violência e voucher para ida à delegacia

Embates antes da aprovação

A matéria gerou uma discussão entre parlamentares com opiniões contrárias à inclusão da população LGBTI+ no programa. Entre os críticos, a deputada Dra. Silvana (PL) defendeu que a medida seria um “privilégio” e o benefício deveria ser para “todas as pessoas”, independente da questão de gênero.

Por sua vez, Guilherme Sampaio rebateu, dizendo que o projeto busca combater “desigualdades históricas” e promover justiça social. 

Durante a votação no Plenário 13 de Maio, Dra. Silvana articulou a votação em destaque, ou seja, separada da atualização específica sobre a inclusão de pessoas LGBTI+ no “CNH Popular”, junto ao líder do Governo. A medida foi usada como uma estratégia para conseguir ser favorável à inclusão das categorias D e E, mas não à atualização da lista de beneficiários. 

Ao final, votaram contra a inclusão da população LGBTI+ os deputados: Dra. Silvana (PL); Carmelo Bolsonaro (PL); Pedro Matos (Avante); Felipe Mota (União); Sargento Reginauro (União); Antônio Henrique (PDT); e Lucinildo Frota (PDT). Foi registrada, ainda, a abstenção de David Durand (Republicanos). 

‘CNH POPULAR’

Atualmente, o programa CNH Popular abrange os seguintes públicos: 

  • beneficiários do Programa Bolsa Família;
  • alunos matriculados há mais de seis meses na rede pública de ensino fundamental e médio, bem como em cursos públicos profissionalizantes, e que comprovem bom desempenho escolar;
  • pessoas egressas do sistema penitenciário, de acordo com os requisitos estabelecidos em Portaria da Superintendência do Detran-CE;
  • pessoas com deficiência;
  • estudantes de graduação ou do ensino técnico de instituições públicas estaduais e federais;
  • mulheres vítimas de violência amparadas por medidas protetivas previstas na legislação.

Conforme o Detran-CE, residentes de todos os municípios do Ceará podem participar do CNH Popular 2025, desde que tenham completado 18 anos e inscrição ativa no CadÚnico.

As inscrições devem ser feitas no site da Central de Serviços do Detran-CE até o preenchimento de todas as vagas. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Exame prático do Detran-CE.
PontoPoder

Ampliação do CNH Popular para população LGBTI+ e inclusão de categorias D e E são aprovadas na Alece

Programa é voltado para pessoas de baixa renda terem acesso gratuito à primeira habilitação.

Marcos Moreira
Há 1 hora
Celso Sabino fala durante cerimônia.
PontoPoder

União Brasil retoma Ministério do Turismo e Lula anuncia saída de Celso Sabino

Indicação para o cargo é do deputado Gustavo Feliciano, filho de Damião Feliciano; troca foi negociada após expulsão do ministro do partido.

Redação
Há 1 hora
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Deputados do Ceará aprovam novo empréstimo de até R$ 2 bilhões para o Governo Elmano

Na semana passada, operação de crédito de até 3,2 bilhões havia sido aprovada na Assembleia Legislativa.

Marcos Moreira
Há 1 hora
Luizianne está na comissão sentada em frente a um microfone.
Wagner Mendes

Luizianne é eleita presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher no Congresso

O assunto tem sido pauta do presidente Lula em viagens pelo País.

Wagner Mendes
Há 1 hora
Ambulância do Samu em uma via de Fortaleza. Na lateria do veículo, lê-se SAMU 192.
PontoPoder

Vereadores de Fortaleza aprovam gratificação a profissionais de saúde que atuarão no Réveillon 2026

O texto foi aprovado no Legislativo e agora segue para sanção do prefeito Evandro Leitão.

Igor Cavalcante
Há 1 hora
Agentes da Guarda Municipal de Fortaleza em um terminal de ônibus observam o fluxo de veículos.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova passe livre para guardas municipais e agentes da Defesa Civil

Agentes terão direito à gratuidade apresentando apenas o documento funcional.

Igor Cavalcante
Há 2 horas
Vereadora no Ceará celebra entrega de tambor de lixo a moradores e recebe críticas: 'Vergonha'
PontoPoder

Vereadora no Ceará celebra entrega de tambor de lixo a moradores e recebe críticas: 'Vergonha'

Ela chegou a publicar um vídeo com o material, mas apagou após a repercussão negativa.

Redação
Há 2 horas
Deputados no Plenário da Alece durante votação de matérias.
PontoPoder

Prorrogação do prazo do Refis do ICMS e IPVA por mais 14 dias é aprovada na Alece

Medida foi anunciada pelo governador Elmano de Freitas na semana passada.

Marcos Moreira
Há 2 horas
Foto do guichê de uma lotérica.
PontoPoder

Prefeituras do Ceará suspendem implantação de loterias municipais após liminar do STF

Seis municípios cearenses foram citados em decisão do ministro Nunes Marques, mas ao menos 17 criaram leis que agora estão sem efeito.

Bruno Leite e Luana Barros
17 de Dezembro de 2025
Projeto da Paradinha, espaço de convivência para motoristas e motociclistas por aplicativo
Inácio Aguiar

Evandro inaugura espaço de convivência para motoristas e motociclistas por aplicativo

A Paradinha é uma estrutura fixa para descanso e serviços básicos durante a jornada de trabalho

Inácio Aguiar
17 de Dezembro de 2025
Criança desenhando em creche. À frente, uma mesa laranja e uma lata com lápis de cores.
PontoPoder

Vereadores de Fortaleza aprovam Orçamento 2026 com incremento de mais de R$ 500 milhões na Educação

IJF também segue em uma crescente de investimos, chegando a um orçamento de R$ 917,1 milhões para 2026.

Igor Cavalcante
17 de Dezembro de 2025
Presidente Lula fala a ministro na última reunião ministerial de 2025
Inácio Aguiar

Lula compara polarização política com rivalidade entre Ceará e Fortaleza

Presidente disse que as conquistas do ano de 2025 não aparecem com força nas pesquisas de opinião por conta da divisão política

Inácio Aguiar
17 de Dezembro de 2025
Atos golpistas de 8 de janeiro.
PontoPoder

STF conclui julgamento de quatro núcleos da trama golpista com 29 condenados

Balanço das sessões do ano foi apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes.

Redação e Agência Brasil
17 de Dezembro de 2025
Tela de celular e de computador com página de Bet aberta.
PontoPoder

Câmara aprova corte de benefícios fiscais e eleva tributação de bets e fintechs

Texto seguirá para o Senado.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Plenário do TSE vazio
Inácio Aguiar

TSE empurra julgamento do PL para 2026, às vésperas de nova eleição

Caso tem impacto direto na legitimidade da representação popular na Assembleia Legislativa do Ceará

Inácio Aguiar
17 de Dezembro de 2025
Imagem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em julgamento da Ação Penal 2693- Núcleo 2.
PontoPoder

Entenda os próximos passos do julgamento da trama golpista no STF

Acusados poderão recorrer após decisão conjunta dos ministros ser publicada.

Redação
16 de Dezembro de 2025
foto da fachada do Tribunal de Justiça do Ceará
PontoPoder

620 cargos são criados para servidor do Poder Judiciário Estadual; entenda

Medida prevê 340 vagas de Técnico Judiciário e outras 280 de Analista Judiciário.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece nesta terça-feira (16).
PontoPoder

Alece aprova contas do Governo Elmano de 2024 e criação da Empresa Cearense do Audiovisual

Execução orçamentária do Executivo já havia sido validada com ressalvas pelo TCE em agosto.

Marcos Moreira
16 de Dezembro de 2025
PF faz operação contra deputado Antônio Doido no Pará.
PontoPoder

PF faz operação contra deputado Antônio 'Doido' no Pará

A PF encontrou celulares caídos na área externa do prédio.

*Nathália Paula Braga
16 de Dezembro de 2025
foto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
PontoPoder

Moraes vota para condenar mais cinco réus da trama golpista e absolver delegado da PF

Núcleo é acusado de organização criminosa por arquitetar um plano de tentar manter Bolsonaro na Presidência.

Redação
16 de Dezembro de 2025