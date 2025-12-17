Diário do Nordeste
STF conclui julgamento de quatro núcleos da trama golpista com 29 condenados

Balanço das sessões do ano foi apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes.

Atos golpistas de 8 de janeiro.
Legenda: Moraes informou que o Supremo já condenou 810 pessoas por ações relativas aos atos 8 de janeiro de 2023.
Foto: Joédson Alves/Agência Brasil.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, nessa terça-feira (16), a última sessão de 2025 voltada para julgar acusados da trama golpista. Ao todo, foram 29 condenados à prisão ao longo do ano. 

O julgamento do "núcleo 2", finalizado nessa terça, resultou na condenação de cinco réus.

Antes, entre os meses de setembro e novembro, o colegiado condenou mais 24 réus, que pertenciam aos chamados núcleos 1, 3 e 4. Entre os condenados está o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Somente dois réus foram absolvidos, por falta de provas: o general de Exército Estevam Theófilo, denunciado no "núcleo 3"; e Fernando de Sousa Oliveira, delegado de carreira da Polícia Federal (PF) e ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça, réu do "núcleo 2". 

Ainda não há previsão de julgamento para o "núcleo 5", formado pelo réu Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Figueiredo. 

Somente os réus do "núcleo 1", formado pelo ex-presidente Bolsonaro e mais sete réus, tiveram as condenações executadas até o momento. Os demais núcleos estão em fase de recurso. 

Balanço

O balanço das quatro ações penais foi apresentada por Moraes, ao final da sessão desta terça. O relator destacou a realização de 21 sessões de julgamento, resultando na condenação integral de 25 réus, condenações parciais em dois casos, as duas desclassificações para crimes menos graves, além das duas absolvições.

Moraes também informou que o Supremo já condenou 810 pessoas por ações relativas aos atos 8 de janeiro de 2023, sendo 395 por crimes mais graves e 415 por crimes menos severos, além de 14 absolvições.

Segundo o ministro, estão em tramitação 346 ações penais, já em fase final, e 98 denúncias oferecidas contra os financiadores dos ataques. 

