Violência e crime organizado: cinco prioridades de Herbet Santos à frente do Ministério Público

Nomeado pelo governador Elmano de Freitas para comandar o Ministério Público do Ceará no biênio 2026–2027, o promotor Herbet Gonçalves Santos vai assumir a Procuradoria-Geral de Justiça com uma agenda focada em áreas sensíveis do Estado, principalmente em segurança pública.

Primeiro juazeirense a chegar ao cargo em 134 anos de MPCE, Herbet chega com discurso de mudança e ênfase no enfrentamento ao crime organizado e na interiorização da atuação ministerial.

Em contato com esta coluna, ele elenca cinco prioridades para seu mandato na PGJ:

Interiorização do combate ao crime organizado

Herbet pretende criar novas unidades do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) em Sobral e Juazeiro do Norte, levando a investigação especializada para fora da Capital e reforçando a atuação contra facções no Interior.

Criação do Cyber Gaeco

Outra aposta é a instalação de um núcleo permanente para crimes cibernéticos, voltado a investigações de fraudes digitais, organizações criminosas virtuais e delitos praticados no ambiente online.

Fortalecimento do atendimento às vítimas de violência

O plano inclui a modernização e ampliação do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (NUAVV) com reforço da equipe multidisciplinar e interiorização do atendimento para outras regiões do Estado.

Novas promotorias de combate à violência doméstica

A criação de novas promotorias especializadas é tratada como prioridade diante do crescimento dos casos e da necessidade de resposta mais estruturada do MP.

Atuação transversal nas áreas sociais e de controle

Herbet também sinaliza reforço nas frentes tradicionais do MPCE, como saúde, educação, infância e juventude, meio ambiente e patrimônio público, com foco em resultados e presença institucional.

Perfil do novo PGJ

Com mais de 16 anos de serviço público, passagem por diversas comarcas do Interior e atuação recente no combate ao crime organizado em Fortaleza, Herbet chega ao cargo após ficar em segundo lugar na lista tríplice.

Ex-presidente da Associação Cearense do Ministério Público (ACMP) e conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), Herbet representa também a oposição interna ao grupo que comandou o MPCE nos últimos anos.