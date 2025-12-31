Violência e crime organizado: cinco prioridades de Herbet Santos à frente do Ministério Público
Novo procurador-geral de Justiça toma posse em janeiro
Nomeado pelo governador Elmano de Freitas para comandar o Ministério Público do Ceará no biênio 2026–2027, o promotor Herbet Gonçalves Santos vai assumir a Procuradoria-Geral de Justiça com uma agenda focada em áreas sensíveis do Estado, principalmente em segurança pública.
Primeiro juazeirense a chegar ao cargo em 134 anos de MPCE, Herbet chega com discurso de mudança e ênfase no enfrentamento ao crime organizado e na interiorização da atuação ministerial.
Em contato com esta coluna, ele elenca cinco prioridades para seu mandato na PGJ:
- Interiorização do combate ao crime organizado
Herbet pretende criar novas unidades do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) em Sobral e Juazeiro do Norte, levando a investigação especializada para fora da Capital e reforçando a atuação contra facções no Interior.
- Criação do Cyber Gaeco
Outra aposta é a instalação de um núcleo permanente para crimes cibernéticos, voltado a investigações de fraudes digitais, organizações criminosas virtuais e delitos praticados no ambiente online.
- Fortalecimento do atendimento às vítimas de violência
O plano inclui a modernização e ampliação do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (NUAVV) com reforço da equipe multidisciplinar e interiorização do atendimento para outras regiões do Estado.
- Novas promotorias de combate à violência doméstica
A criação de novas promotorias especializadas é tratada como prioridade diante do crescimento dos casos e da necessidade de resposta mais estruturada do MP.
- Atuação transversal nas áreas sociais e de controle
Herbet também sinaliza reforço nas frentes tradicionais do MPCE, como saúde, educação, infância e juventude, meio ambiente e patrimônio público, com foco em resultados e presença institucional.
Veja também
Perfil do novo PGJ
Com mais de 16 anos de serviço público, passagem por diversas comarcas do Interior e atuação recente no combate ao crime organizado em Fortaleza, Herbet chega ao cargo após ficar em segundo lugar na lista tríplice.
Ex-presidente da Associação Cearense do Ministério Público (ACMP) e conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), Herbet representa também a oposição interna ao grupo que comandou o MPCE nos últimos anos.