Elmano nomeia Herbet Gonçalves Santos como novo procurador-geral da Justiça do Ceará

Herbet atua na Promotoria de Justiça de Combate às Organizações Criminosas.

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
(Atualizado às 17:38)
PontoPoder
Novo procurador-geral, Herbet, com as vestimentas de membro do MPCE.
Legenda: Antes de ingressar no MPCE, Herbet foi defensor público da Defensoria Pública do Estado do Ceará.
Foto: Divulgação/MPCE.

O governador Elmano de Freitas (PT) escolheu o promotor de Justiça Herbert Gonçalves Santos para ocupar o cargo de procurador-geral de Justiça do Ceará (PGJ). Ele cumprirá mandato de dois anos — podendo ser renovado por igual período —, a partir de 6 de janeiro de 2026. O petista optou pelo segundo colocado da lista tríplice enviada ao Palácio da Abolição.

No anúncio, Elmano agradeceu ao atual procurador-geral de Justiça, Haley de Carvalho Filho, que não foi reconduzido ao cargo, e desejou “muito sucesso na missão”. Além de Haley e Herbert, o procurador de Justiça Luciano Perciocotti Santana integrou a lista tríplice.

Conheça Herbet Gonçalves Santos

Natural de Juazeiro do Norte, Herbert Gonçalves Santos ingressou no Ministério Público do Ceará em setembro de 2014, com passagem pelas comarcas de Jaguaribe e outras unidades do Vale do Jaguaribe. Posteriormente, foi promovido para a comarca de entrância intermediária de Iguatu, acumulando atuação em municípios da região Centro-Sul.

Em seguida, chegou à entrância final, em Fortaleza, onde atua na Promotoria de Justiça de Combate às Organizações Criminosas, com foco no enfrentamento estratégico e institucional ao crime organizado.

Herbet presidiu a Associação Cearense do Ministério Público (ACMP) entre 2021 e 2025. Também foi conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), do Ministério da Justiça, participando da formulação e avaliação de políticas criminais e penitenciárias em âmbito nacional.

Além disso, atuou como membro colaborador do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), integrando comissões e grupos temáticos voltados ao aprimoramento da atuação ministerial e de políticas públicas. Entre as homenagens recebidas, estão os títulos de cidadão de Fortaleza e de Orós.

Antes de ingressar no MPCE, Herbet foi defensor público da Defensoria Pública do Estado do Ceará, entre 2012 e 2014. De 2009 a 2012, atuou como procurador do Estado do Amapá, na representação judicial e consultiva do ente federativo, com participação em demandas estratégicas. Entre 2005 e 2009, trabalhou na advocacia privada, com atuação em contencioso e consultoria jurídica.

