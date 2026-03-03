Veja imagens da Lua de Sangue, o eclipse lunar total que 'avermelhou' o céu nesta terça (3)

Um eclipse lunar conhecido como "lua de sangue" ocorreu na manhã desta terça-feira (3) e foi visto em boa parte do mundo, mas não no Brasil.

O fenômeno ocorre quando a Terra se posiciona precisamente entre a Lua e o Sol, e é chamado dessa forma por deixar o satélite natural com um tom avermelhado intenso.

Segundo o Observatório Nacional, a "lua de sangue" demanda que a Lua esteja na fase cheia e fique totalmente imersa na sombra terrestre.

Segundo o astrônomo Thiago Signorini Gonçalves, diretor do Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o fenômeno não pode ser visto na maior parte do País devido a uma má posição geográfica. No entanto, os brasileiros puderam ver um eclipse penumbral, que é o leve escurecimento da Lua cheia.

Veja fotos da 'lua de sangue' pelo mundo

Legenda: Lua de Sangue vista na Índia. Foto: BIJU BORO/AFP.

Legenda: Os moradores de Myanmar também puderam apreciar o fenômeno. Foto: SAI AUNG MAIN/AFP.

Legenda: Em Costa Rica, também foi possível ver a Lua de Sangue. Foto: EZEQUIEL BECERRA/AFP.

Legenda: Lua de Sangue nas Filipinas. Foto: TED ALJIBE/AFP.

Fases do eclipse total

De acordo com a astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional, todo eclipse total da Lua passa por cinco etapas: penumbral, parcial, total, parcial e penumbral novamente.

"O eclipse penumbral ocorre quando a Lua entra na sombra mais clara da Terra. Nessa fase, quase não percebemos diferença no brilho. Depois, quando começa a entrar na sombra escura, tem início o eclipse parcial, quando vemos a Lua ficando cada vez mais escura, em formato de mordidinha", explicou a profissional.

Já o eclipse total ocorre quando a Lua está completamente imersa na umbra, a parte mais escura da sombra da Terra.