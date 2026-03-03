Banda cearense Cidadão Instigado anuncia retorno após mais de 10 anos

A banda cearense Cidadão Instigado irá retornar à música após mais de 10 anos desde o último álbum. O grupo lançou nesta terça (3) o single “Consciência” e anunciou um novo disco para este mês.

A nova música do grupo já está disponível nas plataformas, enquanto o novo álbum, intitulado “Cidadão Instigado”, será lançado no dia 25 de março.

Liderada por Fernando Catatau, a banda foi formada ainda pelos músicos Regis Damasceno, Clayton Martin, Rian Batista e Dustan Gallas.

Em 2022, Catatau estreou na carreira solo com um elogiado disco autointitulado. Não há informações se o novo trabalho do grupo irá contar com os integrantes originais.

A volta do Cidadão Instigado também marca os 30 anos de trajetória, iniciada em 1996. Ao longo da carreira, o Cidadão Instigado lançou um EP e quatro álbuns de estúdio.

Ouça a música: