Fernando Catatau lança novo disco solo, com participação de Rodger Rogério, no MIS-CE

Referência na música nacional, o guitarrista cearense Fernando Catatau deve movimentar a Praça do Museu da Imagem e do Som do Ceará Chico Albuquerque (MIS-CE) nesta quinta-feira (7). A partir das 19h30, o músico sobe ao palco para lançar o primeiro disco solo da carreira.

Batizado com o mesmo nome do fundador da banda Cidadão Instigado, o trabalho foi lançado no último mês de fevereiro, com produção e arranjos assinados por Catatau e Dustan Gallas. No MIS, Fernando estará acompanhado de Jeyci Viana, Uirá dos Reis e Rodger Rogério.

Legenda: A princípio, Rodger Rogério cantará duas músicas no show: "Preguiça" e "Quando você me pergunta" Foto: Alex Costa

Este cantará duas músicas. A princípio, as canções serão "Preguiça" (parceria de Rodger e Ricardo Bezerra) e "Quando você me pergunta" (de Rodger e Antônio José Silva Lima). "Tudo pode acontecer", sublinha Rodger.

"Preguiça", por sinal, é inédita em gravação e está no repertório de um dos discos que Rogério trabalha para lançar neste ano. Um álbum exclusivamente de composições inéditas, incluindo três parcerias com Belchior (1946-2017).

Várias referências

Do pop internacional passando pelo rock, blues, reggae, surf e cinema, tudo cabe no novo álbum de Catatau. O artista, inclusive, destaca que esse é um disco "feito por quem acha que George Michael e Amelinha soam igualmente fortalezenses, porque a cidade se alimenta de tudo que vai lhe definir".

Assim, o projeto dialoga com a música feita por artistas mais jovens, inclusive nas experimentações caseiras, linhas vocais inventivas, minimalismo melódico, foco na textura e forte conexão com o território local. O show trazendo todos esses atravessamentos é parte da programação especial de reabertura do MIS-CE, realizada até 10 de abril.

O equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará foi reaberto no último dia 31 de março, no mesmo endereço em que está localizada a casa histórica – à Av. Barão de Studart, 410. Totalmente reformado e restaurado, o espaço ganhou como anexo um prédio de cinco andares, sendo dois subterrâneos.

Unindo as duas construções, uma ampla praça, onde se realizará o show desta quinta-feira, funciona como área de convivência para atividades externas. Os espaços receberam equipamentos de imagem e de som com tecnologia de ponta, expandindo os serviços ofertados pelo MIS.

Compõem ainda a programação especial de reabertura duas aulas; shows de Mateus Fazeno Rock e da banda Vacilant; e visita mediada à exposição Laboratório de Sentidos, com André Scarlazzari e Marcus Vale.



Serviço

Lançamento do novo álbum de Fernando Catatau, com participação de Rodger Rogério, Jeyci Viana e Uirá dos Reis

Nesta quinta-feira (7), às 19h30, na Praça do MIS-CE (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles). Gratuito. Contato: (85) 3101-1207

