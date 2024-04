Sistema Verdes Mares e Circo Americano realizam sessão solidária para crianças e adolescentes

O Sistema Verdes Mares realizou, na tarde da última quarta-feira (18), uma sessão solidária que proporcionou a experiência de um espetáculo no Circo Americano para 1,2 mil crianças e adolescentes participantes de projetos dos equipamentos da Secretaria da Proteção Social (SPS).

"A ação teve como objetivo oferecer uma oportunidade para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Ver a magia do circo refletida na alegria estampada no rosto de cada um deles, com seu mundo de cores, músicas, truques e manobras radicais, foi uma enorme satisfação para todos nós", afirmou a gerente de marketing do SVM, Arenusa Goulart.

As crianças compartilharam a ansiedade especialmente pelo globo da morte, uma das atrações do Circo Americano. Para muitas, essa foi a primeira vez no circo.

O secretário-executivo da Infância, Família e Combate à Fome da SPS, Caio Cavalcanti, destacou o momento único na vida da grande maioria dos presentes. "Mesmo para aqueles que já visitaram um circo anteriormente, a emoção é sempre renovada, como se fosse a primeira vez", ressaltou.

As crianças e adolescentes presentes fazem parte dos Complexos Sociais Mais Infância (localizados nas unidades de João XXIII, Cristo Redentor e Curió); Zona Viva Jangurussu; Circo Escola (nos bairros Palmeiras e Bom Jardim), além de ABCs e abrigos.

