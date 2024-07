Fernanda Torres disputa prêmio com Lady Gaga em Festival de Veneza

A atriz brasileira Fernanda Torres disputa o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza. Dentre as "adversárias" da filha de Fernanda Montenegro estão Lady Gaga e Tilda Swinton. A mostra ocorre entre os dias 28 de agosto e 7 de setembro

O longa brasileiro "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Sales, com a presença de Torres e da mãe no elenco, concorre ao Leão de Ouro. "Coringa: Delírio a Dois", co-protagonizado por Gaga, e "The Room Next Door", estrelado por Swinton, também estão na disputa.

Veja também Verso Morre Rosa Magalhães, carnavalesca com mais títulos no Sambódromo, aos 77 anos Verso Morre o xilogravurista J. Borges, aos 88 anos

As atrizes concorrem ao Volpi Cup, um dos prêmios mais importantes da premiação italiana. Nunca uma atriz brasileira ou de adaptação de quadrinhos venceu a disputa. Conforme críticos de cinema, Swinton, protagonista do novo filme de Almodóvar, é a favorita.

Com o filme "Eu Sei Que Vou Te Amar", Fernanda saiu vitoriosa em Cannes, em 1986.

'Ainda Estou Aqui'

No elenco, o longa, que é uma produção original do Globoplay, streaming da TV Globo, conta com Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Selton Mello e Valentina Herszage. A produção é uma adaptação de livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva e retrata um período de forte repressão da ditadura militar em 1971, quando Rubens Paiva foi levado de casa pelos militares, obrigando a esposa, Eunice, mãe de cinco filhos, a se reinventar.

As duas Fernandas, mãe e filha, se reencontraram com Walter Salles neste novo trabalho. As duas trabalharam, respectivamente, em "Central do Brasil" (1998), drama vencedor do Urso de Ouro do Festival de Berlim, e "Terra estrangeira" (1995), codirigido por Daniela Thomas.

Na obra, elas dão vida a Eunice em diferentes idades, enquanto Selton Mello interpreta Rubens. Salles, inclusive, retorna à direção após dez anos longe da atividade.

Confira lista de filmes do Festival de Veneza