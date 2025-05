Simone Mendes quer feat com Jorge e Mateus e revela carreira como empresária na música; assista

Nome em alta com a música "Saudade Proibida" no Spotify, a cantora Simone Mendes ainda deve lançar oito canções do projeto "Cantando Sua História 2" nos próximos meses. Em entrevista à coluna, a sertaneja falou sobre a história do atual hit da carreira, revelou o desejo de gravar um feat com Jorge e Mateus e sinalizou o início da carreira como empresária na música.

Lançada há pouco mais de um mês, a música "Saudade Proibida" entrou no chart do Spotify Brasil há 40 dias, estreando na 94ª posição e subindo até atingir o topo. Só na última segunda-feira (12), o single somou mais de 903 mil plays em 24 horas.

Assista à entrevista:

Para o futuro, Simone Mendes adiantou que tem uma música guardada para fazer feat com a dupla Jorge e Mateus.

Dentro do meu trabalho como Simone Mendes, todos os feats que fiz foram convites feitos por outros artistas, como Lauana, Menos é Mais, Manu, tantos outros que eu fiz colaboração... Zé Neto e Cristiano, Ana Castelo... Todos eles me convidaram. Eu ainda não fiz um onde eu convido alguém, mas tenho desejo no meu coração de fazer feat com algumas pessoas. Acho que meu próximo foco de feat eu queria fazer com Jorge e Mateus. E queria porque tenho um amor muito grande por eles. Acho linda a trajetória de sucessos de tudo que eles fazem Simone Mendes Cantora

Carreira de empresária da música

Assim como Xand Avião e Wesley Safadão, a sertaneja revelou olhar para o mercado musical como gestora. Ao ser questionada sobre ser exemplo e voz de outras mulheres, a cantora revelou no bate-papo que estava agendada para conversar com uma artista pernambucana, um nome de Recife, para empresariar.

Estou pensando em pegar uma artista feminina para começar a trabalhar a carreira dela. Incentivar mais uma mulher para brilhar no nosso cenário. Comparando número de mulheres hoje no sertanejo com os homens é menor essa leva de mulheres. Mas a gente tá pronta para incentivar uma à outra, ajudar a quem vier, e fazer feat, cantar e gravar. Diferente disso, eu vou apostar numa voz feminina [...] Vamos lá lançar um monte de mulheres para esse País. E também para eu dar uma descansada, né? Simone Mendes Cantora

Simone Mendes declarou ainda ter muito a oferecer para compartilhar com novas vozes. "O que eu puder, com a experiência de vida e carreira, ao longo desses 33 anos que eu tenho, se eu puder, ajudar, escolher, repertório, dar dicas de tudo".