Simone Mendes conquista o 1º lugar no Spotify com 'Saudade Proibida', música feita por cearenses

Pela primeira vez em carreira solo, a cantora Simone Mendes alcançou o primeiro lugar do Spotify Brasil. Nesta terça-feira (13), a sertaneja viu a canção "Saudade Proibida" atingir o topo do ranking da plataforma. A letra é de autoria dos cearenses Junior Gomes e Renno, aliados aos também compositores Denner Ferrari e Marco Esteves.

Lançada há pouco mais de um mês, a música entrou no chart do Spotify Brasil há 39 dias, estreando na 94ª posição e subindo até atingir o topo. Só na última segunda-feira (12), o single somou mais de 903 mil plays em 24 horas.

Veja clipe:

O hit faz parte do álbum “Cantando Sua História Vol. 2”. Além de “Saudade Proibida”, o projeto também trouxe “Me Ama ou Me Largue”, que ultrapassou 52 milhões de plays no Spotify e alcançou o 1º lugar nas rádios brasileiras. O álbum ainda conta com oito faixas inéditas.

Atualmente, Simone Mendes tem cinco faixas no Top 200 do Spotify Brasil. E em 2025, a artista se destacou como a única mulher a emplacar duas músicas simultaneamente no Top 5 da plataforma — “Me Ama ou Me Largue” e “Saudade Proibida”— reafirmando força e relevância no cenário musical.