Mostra cearense do Festival Internacional de Dança de Fortaleza é cancelada pela 1ª vez em 25 anos

Pela primeira vez em 25 anos de história, a Mostra Cearense de Dança do Festival Internacional de Dança de Fortaleza (Fendafor) não vai acontecer. Conforme a organização, o projeto, que precisa de recursos como pagamento de passagens, alimentação e organização para dançarinos, não foi aprovado em um edital da Secretaria da Cultura do Ceará (Secultce) e foi cancelado em 2025.

O projeto, apresentado pela diretora do Fendafor, Janne Ruth, precisava de três notas para passar, mas um dos pareceristas (que analisam a proposta) atribuiu nota zero, o que inviabilizou a aprovação no edital de eventos calendarizados no Ceará. Segundo Jane, o motivo da nota zero foi não ter comprovado o tempo de festival, fato que ela rebate e diz que estava bem explicado no trabalho.

O Diário do Nordeste solicitou posicionamento sobre o caso à Secultce, e aguarda retorno para atualização desta matéria.

Segundo a diretora, ela entrou com um recurso contra o indeferimento do projeto, mas esse recurso já foi negado também. A mostra já tinha data para acontecer, entre 4 e 6 de julho, no Teatro Dragão do Mar.

Já a mostra competitiva, que é para dançarinos que pagam para ser avaliados, ainda vai acontecer, e está marcada para 25 de junho a 3 de julho, no Theatro José de Alencar.

"É com profundo pesar que viemos, por meio desta, nos dirigir ao povo cearense e, em especial, aos quase 2.000 bailarinos e bailarinas que sonhavam em mostrar seu talento na Mostra Cearense de Dança em Fortaleza. Infelizmente, em 2025, o projeto submetido não foi aceito", informou o Fendafor, em nota de esclarecimento.

Frustração para a comunidade da dança

Para Janne Ruth, o momento é frustração e tristeza, pois a mostra cearense é a única oportunidade de bailarinos e bailarinas exibirem seus talentos de forma gratuita.

"Me sinto péssima, muito mal. Estou vivendo uma situação acreditando nas bençãos de Deus, tenho que ser forte duas vezes. Me chamam de mãe da dança, muita gente confia em mim. É um projeto de alta relevância cultural, que abre as portas do principal teatro da cidade. Na minha opinião, esse parecerista fez para prejudicar. É a primeira vez em 25 anos de festival que não vai ter [a mostra].