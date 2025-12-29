CAPTEI: Natal em tom reservado marca encontro de Márcia e Márcio Távora na Beira Mar

O Natal de Márcia e Márcio Távora seguiu o protocolo da elegância essencial: celebração restrita, afeto em primeiro plano e gratidão como palavra de ordem.

Legenda: Confraternização da Família Távora Foto: LC Moreira

O almoço aconteceu na residência do casal, na Av. Beira Mar de Fortaleza, com vista privilegiada e clima de intimidade cuidadosamente preservado para o núcleo familiar e amigos mais próximos.

Legenda: Igor, Nina, Márcia e Amanda Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Ponte, Márcio Távora e Carlos Couto Foto: LC Moreira

A decoração, assinada com apuro e sensibilidade por Dito Machado e Thiago Holanda, traduziu o espírito da ocasião em detalhes precisos.

Legenda: Confraternização da Família Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Holanda, Márcia Távora e Dito Machado Foto: LC Moreira

Animando a festa, Iza Capelo.

Legenda: Iza Capelo Foto: LC Moreira

Na mesma ocasião, os brindes se voltaram para Márcia Távora, aniversariante do dia 23, celebrada em tom afetuoso e elegante, como pede a boa tradição das casas que sabem receber.

Legenda: Márcia Távora Foto: LC Moreira

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

Legenda: Amanda e Márcia Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda, Catherine Távora e Vinícius Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Igor e Márcia Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Igor e Dayser Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Nina e Márcia Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Lucca Pereira e Catherine Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Gil Santos e Denise Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Dito Machado, Guirlanda Ponte, Márcia Távora e Sarah Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização da Familia Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Weyne Moreira, Márcia Távora e Ana Claudia Canamary Foto: LC Moreira

Legenda: Mila Menezes, Márcia Távora e Bia Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Ribeiro e Roberta Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Gaucia Castrelo Branco e Guirlanda Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Neto e Júlia Galdino Foto: LC Moreira

Legenda: Neca Filgueira Lima, Márcia Távora e Antônio Filgueira Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Nina Távora e Luiza Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Nogueira e Márcia Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Sousa e Abílio Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Frank, Dito Machado e Márcia Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Wali Djemmal, Greyci Leitão e Ami Djemmal Foto: LC Moreira