CAPTEI: Natal em tom reservado marca encontro de Márcia e Márcio Távora na Beira Mar

A ocasião também celebrou o aniversário de Márcia Távora, no dia 23

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Márcia e Márcio Távora
Foto: LC Moreira

O Natal de Márcia e Márcio Távora seguiu o protocolo da elegância essencial: celebração restrita, afeto em primeiro plano e gratidão como palavra de ordem.

Legenda: Confraternização da Família Távora
Foto: LC Moreira

O almoço aconteceu na residência do casal, na Av. Beira Mar de Fortaleza, com vista privilegiada e clima de intimidade cuidadosamente preservado para o núcleo familiar e amigos mais próximos.

Legenda: Igor, Nina, Márcia e Amanda Távora
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Ponte, Márcio Távora e Carlos Couto
Foto: LC Moreira

A decoração, assinada com apuro e sensibilidade por Dito Machado e Thiago Holanda, traduziu o espírito da ocasião em detalhes precisos.

Legenda: Confraternização da Família Távora
Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Holanda, Márcia Távora e Dito Machado
Foto: LC Moreira

Animando a festa, Iza Capelo.

Legenda: Iza Capelo
Foto: LC Moreira

Na mesma ocasião, os brindes se voltaram para Márcia Távora, aniversariante do dia 23, celebrada em tom afetuoso e elegante, como pede a boa tradição das casas que sabem receber.

Legenda: Márcia Távora
Foto: LC Moreira

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

Legenda: Amanda e Márcia Távora
Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda, Catherine Távora e Vinícius Leite
Foto: LC Moreira

Legenda: Igor e Márcia Távora
Foto: LC Moreira

Legenda: Igor e Dayser Távora
Foto: LC Moreira

Legenda: Nina e Márcia Távora
Foto: LC Moreira

Legenda: Lucca Pereira e Catherine Távora
Foto: LC Moreira

Legenda: Gil Santos e Denise Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Dito Machado, Guirlanda Ponte, Márcia Távora e Sarah Philomeno
Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização da Familia Távora
Foto: LC Moreira

Legenda: Weyne Moreira, Márcia Távora e Ana Claudia Canamary
Foto: LC Moreira

Legenda: Mila Menezes, Márcia Távora e Bia Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Ribeiro e Roberta Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Gaucia Castrelo Branco e Guirlanda Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Neto e Júlia Galdino
Foto: LC Moreira

Legenda: Neca Filgueira Lima, Márcia Távora e Antônio Filgueira Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Nina Távora e Luiza Nogueira
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Nogueira e Márcia Távora
Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Sousa e Abílio Muniz
Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Frank, Dito Machado e Márcia Távora
Foto: LC Moreira

Legenda: Wali Djemmal, Greyci Leitão e Ami Djemmal
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Bezerra, Márcia Távora, Amanda e Nina Távora
Foto: LC Moreira