CAPTEI: Natal em tom reservado marca encontro de Márcia e Márcio Távora na Beira Mar

O Natal de Márcia e Márcio Távora seguiu o protocolo da elegância essencial: celebração restrita, afeto em primeiro plano e gratidão como palavra de ordem.
O almoço aconteceu na residência do casal, na Av. Beira Mar de Fortaleza, com vista privilegiada e clima de intimidade cuidadosamente preservado para o núcleo familiar e amigos mais próximos.
A decoração, assinada com apuro e sensibilidade por Dito Machado e Thiago Holanda, traduziu o espírito da ocasião em detalhes precisos.
Animando a festa, Iza Capelo.
Na mesma ocasião, os brindes se voltaram para Márcia Távora, aniversariante do dia 23, celebrada em tom afetuoso e elegante, como pede a boa tradição das casas que sabem receber.
