Corinna, esposa de Michael Schumacher, se manifestou sobre o acidente do ex-piloto nas redes sociais nesta segunda-feira (29). O ex-piloto de Fórmula 1 sofreu um grave acidente enquanto esquiava. A tragédia ocorreu há exatos 12 anos.

"Sinto falta do Michael todos os dias. Mas não sou só eu que sinto falta dele. São as crianças, a família, o pai dele, todos ao redor dele", escreveu.

"Todos sentem falta do Michael, mas o Michael está aqui. Diferente, mas aqui. Ele ainda me mostra o quão forte ele é todos os dias", completou.

Veja post da esposa de Michael Schumacher

RELEMBRE O CASO

Schumacher, que foi sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 e marcou época entre 1994 e 2004, sofreu um grave acidente enquanto esquiava na França, em dezembro de 2013. Depois de seis meses em coma no hospital, passou a receber atendimento médico em casa, mas pouco se sabe sobre seu atual estado de saúde.

Em 2021, durante entrevista ao jornal italiano Gazetta Dello Sport, Pietro Ferrari, vice-presidente da empresa automotiva que leva seu sobrenome, afirmou que o ex-piloto perdeu a capacidade de fala. "Lamento que hoje falemos dele como se estivesse morto. Ele não está morto, está lá, mas não consegue se comunicar", disse, na ocasião.

Também se sabe que, em 2019, Schumacher foi levado à França para realizar um tratamento com células-tronco, conforme noticiado pela imprensa europeia à época. Eventualmente, surgem especulações sobre aparições do heptacampeão. Em outubro de 2024, o jornal alemão Bild publicou que o ex-piloto compareceu ao casamento da filha, Gina-Maria, em cerimônia na qual foi proibido o uso de celulares, em Mallorca, na Espanha.