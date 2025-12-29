Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Esposa de Schumacher se manifesta 12 anos após acidente: ‘Michael está aqui'

Estado do ex-piloto de Fórmula 1 é mantido sob sigilo

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:33)
Jogada
Legenda: Michael Schumacher, ex-piloto de Fórmula 1.
Foto: zstock/Schutterstock

Corinna, esposa de Michael Schumacher, se manifestou sobre o acidente do ex-piloto nas redes sociais nesta segunda-feira (29). O ex-piloto de Fórmula 1 sofreu um grave acidente enquanto esquiava. A tragédia ocorreu há exatos 12 anos. 

"Sinto falta do Michael todos os dias. Mas não sou só eu que sinto falta dele. São as crianças, a família, o pai dele, todos ao redor dele", escreveu.

"Todos sentem falta do Michael, mas o Michael está aqui. Diferente, mas aqui. Ele ainda me mostra o quão forte ele é todos os dias", completou. 

Veja post da esposa de Michael Schumacher

RELEMBRE O CASO

Schumacher, que foi sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 e marcou época entre 1994 e 2004, sofreu um grave acidente enquanto esquiava na França, em dezembro de 2013. Depois de seis meses em coma no hospital, passou a receber atendimento médico em casa, mas pouco se sabe sobre seu atual estado de saúde.

Em 2021, durante entrevista ao jornal italiano Gazetta Dello Sport, Pietro Ferrari, vice-presidente da empresa automotiva que leva seu sobrenome, afirmou que o ex-piloto perdeu a capacidade de fala. "Lamento que hoje falemos dele como se estivesse morto. Ele não está morto, está lá, mas não consegue se comunicar", disse, na ocasião.

Também se sabe que, em 2019, Schumacher foi levado à França para realizar um tratamento com células-tronco, conforme noticiado pela imprensa europeia à época. Eventualmente, surgem especulações sobre aparições do heptacampeão. Em outubro de 2024, o jornal alemão Bild publicou que o ex-piloto compareceu ao casamento da filha, Gina-Maria, em cerimônia na qual foi proibido o uso de celulares, em Mallorca, na Espanha.

Veja também

teaser image
Jogada

Schumacher viaja de helicóptero à Suíça antes de nascimento de neta, diz jornal

teaser image
Jogada

Como está a saúde do ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher? Ex-piloto completa 56 anos nesta sexta

teaser image
Jogada

Michael Schumacher foi 'visto em público' após mais de uma década de grave acidente, diz jornal

Assuntos Relacionados
piloto

Jogada

Esposa de Schumacher se manifesta 12 anos após acidente: ‘Michael está aqui'

Estado do ex-piloto de Fórmula 1 é mantido sob sigilo

Redação Há 22 minutos
Foto de Kirk Cousins, jogador do Atlanta Falcons, durante jogo contra o Philadelphia Eagles pela NFL 2024/25

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (29)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 26 minutos
Foto de Shai Gilgeous-Alexander, jogador do Oklahoma City Thunder, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (29)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 29 minutos

Jogada

Anthony Joshua sofre acidente de carro na Nigéria; duas pessoas morrem

Boxeador foi campeão olímpico em Londres 2012

Redação Há 58 minutos

Jogada

Ceará acerta ida de Janderson para o Vila Nova-GO em definitivo

Vovô permanecerá com direitos econômicos dos atleta

Vladimir Marques Há 1 hora
Foto de Yeison Guzmán, jogador do Fortaleza

Jogada

Fortaleza empresta o meia Yeison Guzmán para o América de Cali

Guzmán já estava no radar da equipe colombiana e tinha o aval do técnico David González, que gosta do estilo de jogo do atleta

Fernanda Alves 29 de Dezembro de 2025