'Nunca mais ouviremos dele', diz confidente próximo de Michael Schumacher ao revelar saúde do piloto

Ex-chefe de Michael Schumacher na Fórmula 1, Flavio Briatore falou sobre as condições do ex-piloto em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera nesta quinta-feira (5). Doze anos após o acidente sofrido pelo heptacampeão mundial, a família continua mantendo o estado de saúde dele em sigilo.

Briatore, que atualmente é consultor da equipe Alpine, evitou dar mais detalhes mas confirmou que o alemão continua acamado.

“Se eu fecho os olhos, vejo o Michael sorrindo após uma vitória. Prefiro me lembrar dele assim do que apenas deitado na cama”, afirmou o profissional de 75 anos. Ele confirmou que mantém contato com a esposa de Schumacher, Corinna, que preza pela discrição quando se trata do estado de saúde do marido. Briatore revelou que nunca perdeu contato com a família, mas informou que não vê o piloto pessoalmente desde a época do acidente.

"Falei com alguém que é muito, muito próximo dele. Eles apenas explicaram que não vamos ouvir mais nada dele. Ele está em uma posição confortável tanto quanto pode estar com seu estado de saúde", afirmou Craig Scarborough, que cobre automobilismo há 25 anos e que entrevistou Michael diversas vezes.

Schumacher, que foi sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 e marcou época entre 1994 e 2004, sofreu um grave acidente enquanto esquiava na França, em dezembro de 2013. Depois de seis meses em coma no hospital, passou a receber atendimento médico em casa, mas pouco se sabe sobre seu atual estado de saúde.