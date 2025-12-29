Anthony Joshua sofre acidente de carro na Nigéria; duas pessoas morrem

Anthony Joshua, ex-campeão peso-pesado de boxe, sofreu um acidente de carro na Nigéria, nesta segunda-feira (29). Outras duas pessoas que estavam em veículos envolvidos morreram. O boxeador teve ferimentos médicos e foi levado para um hospital. A informação foi divulgada pela polícia do país.

O boxeador britânico de 36 anos dirigia pela rodovia de Ogun quando o carro em que ele dirigia colidiu com outro. O ex-atleta, que tem pais nigerianos, já residiu perto do local do acidente. Ainda não há informação sobre o motivo da batida e nem se o britânico dirigia um dos veículos.

Joshua participou de uma luta na semana anterior, quando nocauteou Jake Paul em Miami. Ele foi campeão olímpico nos Jogos de 2012, em Londers. Ele havia retornado aos ringues após mais de um ano de hiato.