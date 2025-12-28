Diário do Nordeste
Lucas Mugni confirma saída do Ceará e se despede da torcida

Meia de 33 anos tem acerto com o Mirassol

Jogada
Legenda: Dentro de campo, vestia a Camisa 10 e era o grande maestro da equipe
Foto: Davi Rocha/SVM

Lucas Mugni confirmou a saída do Ceará. O meia de 33 anos se despediu do clube e dos torcedores em mensagem publicada numa rede social. O jogador ressaltou que era desejo dele seguir no Alvinegro. Além disso, agradeceu ao clube, torcida e funcionários.

“É chegado o momento da despedida e, no fundo do coração, eu esperava que esse dia demorasse mais a chegar. Não escondo: o desfecho não foi como sonhei ou desejei. Mas existem coisas que fogem do nosso controle — e só Deus conhece o propósito de cada uma delas”, escreveu neste sábado (27).

“Ainda assim, o caminho percorrido foi lindo. Levo comigo amizades construídas dentro e fora do clube, pessoas de coração aberto, cheias de carinho e respeito. À torcida, minha eterna gratidão. Vocês me proporcionaram momentos inesquecíveis, jogos com uma atmosfera única, que ficarão para sempre na minha memória”, destacou.

“Para mim, foi um privilégio estar em campo defendendo essa camisa — que é do clube, dos torcedores, mas principalmente dos funcionários que vivem o Ceará por amor. A todos vocês, deixo o meu mais sincero muito obrigado. Obrigado, Vovô. Obrigado, Ceará. E não é um adeus… é apenas um até logo”, finalizou o atleta. 

Lucas Mugni participou dos títulos do Cearense (2024 e 2025), além da campanha do acesso à Série A de 2025. Ao todo, foram 97 partidas vestindo a camisa do Alvinegro, com sete gols marcados e 20 assistências.

O atleta manifestou desejo de seguir no Alvinegro antes mesmo de a temporada de 2025 ser finalizada. O argentino queria um vínculo mais longo, de dois anos. No entanto, a diretoria alvinegra tinha outro planejamento para o atleta e ofertou contrato de um ano. Com o rebaixamento, o jogador não foi mais procurado pelo Alvinegro.

O meia, que chegou ao Vovô no fim de 2023, tem acerto verbal com o Mirassol. O contrato de Mugni com o time paulista será de um ano, com opção de renovação por mais dois caso ele cumpra metas estabelecidas. Será o quinto clube dele no Brasil. Antes do Ceará, o meia passou por Bahia, Sport e Flamengo.

O Ceará já iniciou as atividades remotas com os atletas. O time se reapresenta no CT de Poragabuçu no dia 2 de janeiro. A estreia na temporada de 2026 será diante do Floresta, no dia 10 de janeiro, fora de casa.

