Na 2ª divisão da Bahia, Thiago Galhardo diz que seria top-3 de salário no elenco do Fortaleza

Principal reforço do Feira FC, clube da 2ª divisão do Campeonato Baiano, o experiente atacante Thiago Galhardo elogiou o projeto esportivo, a estrutura do clube recém-criado e falou sobre os motivos para o acerto, incluíndo o salário. Segundo o atleta de 36 anos, o pagamento que recebe agora no time é um dos maiores dentre todos os jogadores das Séries B, C e D do Brasil, além de ser Top-3 se estivesse no elenco do Fortaleza, equipe que já defendeu.

A instituição iniciou a trajetória profissional em 2026 e aposta em Galhardo como principal símbolo técnico e também extracampo, para valorização da marca. Revelado no Bangu-RJ, o centroavante tem uma vasta carreira, com passagens por diversas equipes como Coritiba, Vasco, Internacional, Santa Cruz e Celta de Vigo-ESP.

No futebol cearense, passou pelo Ceará em 2019 e pelo Fortaleza, onde atuou entre 2022 e 2024. No último ano, participou do acesso do Santa Cruz à Série C, acumulando 27 jogos e sete gols. Assimo como fez quando estava no Leão, Galhardo também pontuou que o Feira FC será o último clube da carreira.