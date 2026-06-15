Com seis remanescentes da geração que eliminou o Brasil, Bélgica estreia na Copa do Mundo

A Bélgica estreia na Copa do Mundo apostando na experiência de jogadores que ajudaram a construir o período mais vitorioso da história da seleção. Nesta segunda-feira (15), às 16h, os belgas enfrentam o Egito, em Seattle, pela primeira rodada do Grupo G.

Mesmo sem figurar entre as principais favoritas ao título, a seleção europeia conta com seis remanescentes da equipe que derrotou o Brasil por 2 a 1 nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018 e terminou o torneio na terceira colocação. Permanecem no elenco o goleiro Courtois, o lateral-direito Meunier, o volante Witsel, os meias De Bruyne e Tielemans e o atacante Lukaku.

Diferentemente das últimas edições do Mundial, quando era apontada como uma das grandes candidatas à taça, a Bélgica chega ao torneio em meio a um processo de renovação. Ainda assim, a presença dos veteranos é vista como um trunfo para conduzir a nova geração e manter vivo o sonho da conquista inédita.

O confronto diante do Egito é considerado decisivo para uma largada tranquila na competição. Além dos africanos, Irã e Nova Zelândia completam o Grupo G. Em uma Copa com 48 seleções, começar vencendo pode representar uma vantagem importante na corrida por uma vaga no mata-mata.