Com seis remanescentes da geração que eliminou o Brasil, Bélgica estreia na Copa do Mundo

Seleção belga aposta na experiência de Courtois, De Bruyne, Lukaku e companhia para tentar transformar a “geração de ouro” em campeã mundial

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
15 de Junho de 2026 - 14:29 (Atualizado às 14:42)
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Legenda: De Bruyne vai disputar sua quarta Copa do Mundo
Foto: JOHN THYS / AFP

A Bélgica estreia na Copa do Mundo apostando na experiência de jogadores que ajudaram a construir o período mais vitorioso da história da seleção. Nesta segunda-feira (15), às 16h, os belgas enfrentam o Egito, em Seattle, pela primeira rodada do Grupo G.

Mesmo sem figurar entre as principais favoritas ao título, a seleção europeia conta com seis remanescentes da equipe que derrotou o Brasil por 2 a 1 nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018 e terminou o torneio na terceira colocação. Permanecem no elenco o goleiro Courtois, o lateral-direito Meunier, o volante Witsel, os meias De Bruyne e Tielemans e o atacante Lukaku.

Diferentemente das últimas edições do Mundial, quando era apontada como uma das grandes candidatas à taça, a Bélgica chega ao torneio em meio a um processo de renovação. Ainda assim, a presença dos veteranos é vista como um trunfo para conduzir a nova geração e manter vivo o sonho da conquista inédita.

O confronto diante do Egito é considerado decisivo para uma largada tranquila na competição. Além dos africanos, Irã e Nova Zelândia completam o Grupo G. Em uma Copa com 48 seleções, começar vencendo pode representar uma vantagem importante na corrida por uma vaga no mata-mata.

 

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