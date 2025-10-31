Diário do Nordeste
Eleições no Ferroviário bastidores

Eleições do Ferroviário são judicializadas e podem ser suspensas

Processo eleitoral está marcado para novembro

Redação 22 de Outubro de 2025
Bola da Copa do Mundo de 2026, Trionda tem tecnologia para auxiliar árbitros; veja

Mundial será realizado em três países: EUA, México e Canadá

Redação 15 de Outubro de 2025

Cabo Verde vence Eswatini e garante inédita classificação para a Copa do Mundo

País lusófono garante vaga para a Copa do 2026 na última rodada das Eliminatórias Africanas

Vladimir Marques 13 de Outubro de 2025
Foto de Luiz Henrique comemorando gol pela Seleção Brasileira

Escalação da Seleção Brasileira contra Japão tem muitas mudanças; veja time titular

Carlo Ancelotti vai mudar a escalação para último amistoso do Brasil na Data Fifa

Daniel Farias 13 de Outubro de 2025
Foto de jogadores da seleção da França comemorando gol

Islândia x França nas Eliminatórias: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo

Daniel Farias 13 de Outubro de 2025
Irlanda do Norte x Alemanha nas Eliminatórias: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo

Daniel Farias 13 de Outubro de 2025

Opinião

De olho na Copa do Mundo, Ancelotti acha uma seleção versátil, sem camisa 10 clássico e centroavante

Brasil vence Coreia do Sul em amistoso com quarteto funcionando bem

Vladimir Marques 10 de Outubro de 2025
Foto da Seleção Brasileira

Copa do Mundo Sub-20: veja fórmula de disputa, grupos, calendário e jogos do Brasil

Esta será a 24ª edição e acontecerá entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile

Samir de Carvalho* 26 de Setembro de 2025
Taça e bola da Copa do Mundo em estádio do Catar

Copa do Mundo 2026: veja calendário com datas de cada fase da competição

Ao todo, 48 seleções vão participar da disputa

Crisneive Silveira 15 de Setembro de 2025
Taça e bola da Copa do Mundo em estádio do Catar

Copa do Mundo 2026 tem mais de 1,5 milhão inscritos em pré-venda de ingressos

Competição será realizada em três países: EUA, Canadá e México

Redação 12 de Setembro de 2025
