Processo eleitoral está marcado para novembro
Mundial será realizado em três países: EUA, México e Canadá
País lusófono garante vaga para a Copa do 2026 na última rodada das Eliminatórias Africanas
Carlo Ancelotti vai mudar a escalação para último amistoso do Brasil na Data Fifa
Veja as informações sobre o confronto das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo
Brasil vence Coreia do Sul em amistoso com quarteto funcionando bem
Esta será a 24ª edição e acontecerá entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile
Ao todo, 48 seleções vão participar da disputa
Competição será realizada em três países: EUA, Canadá e México