Trump recebe primeiro Prêmio da Paz da Fifa durante sorteio da Copa do Mundo

Donald Trump foi agraciado com o Prêmio da Paz dado pela Fifa. O presidente dos Estados Unidos foi o homenageado com a primeira edição do evento nesta sexta-feira (5), em Washington, durante o sorteio de grupos da Copa do Mundo. Gianni Infantino, presidente da maior entidade de futebol, entregou a premiação.

"É uma das maiores honras da minha vida. Mais do que palavras não podem expressar isso. Salvamos milhões de pessoas. Mais de dez milhões de pessoas morreram e mais 10 milhões iam morrer. O fato que conseguimos fazer isso na Índia, no Paquistão, tantas guerras de conseguimos encerrar. Em agluns casos até antes de começar", iniciou Trump em agradecimento.

"Gianni faz um trabalho incrível na Fifa. Estabeleceu novos recordes na venda de ingressos. A gente nao quer falar disso, de ingresoss, nesse momento. Mas é muito bom. É um tributo a vocês. Os números são incríveis. Aliás, quero agradecer a minha família, a primeira dama", continuou.

"Acho que voces terão um evento que nunca foi visto antes no mundo graças ao entusiasmo. Nunca vi nada assim. Tivemos uma relação maravilhosa de trabalho com o Canadá, com o primeiro ministro que está aqui, e com a presidente do México também. Trabalhamos junto com esses dois países. A coordenação, a amizade, a relação tem sido incrível. Mas, acima de tudo, quero agraddecer a todos. O mundo é um lugar mais seguro agora. Os EUA, há um ano, não estavam muito bem. Agora devo dizer, nós somos o país mais na moda, mais quente no mundo. E vamos continuar aqui. Muito obrigado", finalizou o presidente dos Estados Unidos.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, entregou a homenagem em mãos. O mandatário da maior entidade do futebol mundial explicou a importância da premiação.

"É um certificado que diz o seguinte: o prêmio é apresentado anualmente em nome dos bilhões de torcedores do futebol para indivíduos que tem o compromisso de criar a paz para o mundo todo através das suas ações. Portanto, a Fifa, dá o Prêmio da Paz de 2025 ao senhor Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América", leu o dirigente da Fifa.

"Assim como todos aqui nesse auditório, vimos muitas imagens de guerra no mundo todo. E, como todos, sofremos por cada criança que morre. Nós choramos por cada mãe que perde seu filho, uma pessoa amada. E nós queríamos viver a esperança, a união, queremos ver um futuro. E eu tive a sorte, senhor presidente, de ser testemunha da assinatura do acordo de Abraão. Há alguns meses nós já conseguimos esse acordo de paz no Oriente Médi, em relação à Gaza. Ontem aqui, em Washington,houve o acordo de paz entre Ruanda e a República do Congo", afirmou Infantino.

"E é isso que nós buscamos e queremos de um líder. Um líder que se importa com as pessoas. Queremos viver num mundo seguro, num ambiente seguro. Queremos unir. É o que fazemos aqui hoje, é o que fazemos na Copa da Fifa. E, com certeza, o senhor é merecedor do primeiro prêmio de paz da Fifa. O senhor pode contar com o meu apoio, senhor presidente, com toda a comunidade do futebol, para ajudar o senhor a tornar o mundo mais próspero", completou o presidente da Fifa.

Além dos Estados Unidos, Canadá e México também vão sediar a Copa do Mundo de 2026. Pela primeira vez, o torneio terá a participação de 48 seleções. Acompanhe o sorteio ao vivo aqui.