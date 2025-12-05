Ceará confirma mais de 50 mil torcedores para duelo contra o Palmeiras
Vozão disputa permanência e vaga na Sul-Americana na Série A na última rodada
Escrito por
Ian Laurindo* ian,prado@svm.com.br
(Atualizado às 15:57)
Mais de 50 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Ceará e Palmeiras, no próximo domingo (7), às 16h, pela 38ª rodada da Série A do Brasileirão 2025, encerrando a temporada deste ano. A marca foi atingida dois dias antes do confronto. Quatro setores já estão esgotados: Inferior e Superior Norte, Inferior Central e Inferior Sul.
O check-in foi liberado na última quarta-feira (3) e a venda dos ingressos com valores promocionais. O Ceará tem a expectativa de confirmar a permanência na elite nacional e pode, inclusive, também classificar para a Sul-Americana. Vale ressaltar que estão na luta contra o rebaixamento contra o Vovô, Fortaleza, Vitória e Internacional.
CONFIRA VALORES DOS INGRESSOS:
- Superior Norte: Esgotado
- Inferior Norte: Esgotado
- Superior Central: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
- Inferior Central: Esgotado
- Inferior Sul: Esgotado
- Especial: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia-entrada)
- Premium: R$ 300 (inteira) | R$ 150 (meia-entrada)
*Com supervisão de Fernanda Alves
Assuntos Relacionados