Ceará confirma mais de 50 mil torcedores para duelo contra o Palmeiras

Mais de 50 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Ceará e Palmeiras, no próximo domingo (7), às 16h, pela 38ª rodada da Série A do Brasileirão 2025, encerrando a temporada deste ano. A marca foi atingida dois dias antes do confronto. Quatro setores já estão esgotados: Inferior e Superior Norte, Inferior Central e Inferior Sul.

O check-in foi liberado na última quarta-feira (3) e a venda dos ingressos com valores promocionais. O Ceará tem a expectativa de confirmar a permanência na elite nacional e pode, inclusive, também classificar para a Sul-Americana. Vale ressaltar que estão na luta contra o rebaixamento contra o Vovô, Fortaleza, Vitória e Internacional.

CONFIRA VALORES DOS INGRESSOS:

Superior Norte: Esgotado

Esgotado Inferior Norte: Esgotado

Esgotado Superior Central: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)

R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada) Inferior Central: Esgotado

Esgotado Inferior Sul: Esgotado

Esgotado Especial: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia-entrada)

R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia-entrada) Premium: R$ 300 (inteira) | R$ 150 (meia-entrada)

*Com supervisão de Fernanda Alves