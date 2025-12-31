Atacante Pedro Raul se despede do Ceará: 'Pra sempre no meu coração'

O atacante Pedro Raul se despediu do Ceará em suas redes sociais nesta quarta-feira (31). Ele postou uma imagem com a taça do Campeonato Cearense de 2025 e uma frase: "Obrigado Ceará, pra sempre no meu coração".

Legenda: Pedro Raul postou mensagem de despedida com a camisa do Ceará Foto: Reprodução/Instagram

Com a camisa do Ceará, Pedro Raul fez 17 gols em 45 partidas em 2025, marcando em todas as competições pelo Vozão. Ele foi artilheiro do clube na temporada e na Série A. Na elite, ele fez 34 partidas e marcou 11 gols.

Pedro Raul foi campeão cearense de 2025 pelo Vovô, marcando o gol do título diante do Fortaleza.

Ele chegou este ano para o Vovô por empréstimo, vindo do Corinthians. Assim, ele retorna ao time paulista em 2026.