Ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos passa bem após sofrer complicações em cirurgia no coração

Após as complicações, o ex-jogador ficará em observação por 48 horas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:05)
Jogada
Legenda: O ex-lateral-esquerdo está com 52 anos e fez parte do elenco do Brasil que conquistou o título da Copa do Mundo de 2002
Foto: Roslan RAHMAN / AFP

O ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, precisou ser hospitalizado nesta quarta-feira (31) para realizar uma cirurgia no coração. O procedimento deveria durar 40 minutos, mas complicações na operação levaram a cirurgia para um total de três horas.

Após as complicações, o ex-jogador ficará em observação por 48 horas. De acordo com informações obtidas pelo ge, Roberto Carlos está bem após a cirurgia: "Susto básico, mas bem", disse Roberto Carlos.

O ex-lateral-esquerdo está com 52 anos e fez parte do elenco do Brasil que conquistou o título da Copa do Mundo de 2002. Ele também se destacou em clubes como Palmeiras e Real Madrid.

