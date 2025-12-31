Remo procura Ceará por zagueiro Marllon, mas Vovô quer compensação financeira

O Remo sondou o Ceará para contar com o zagueiro Marllon para 2026. O Diário do Nordeste apurou que o time paraense buscou uma liberação arcando apenas com os salários, sem compensação financeira, mas o Vovô não aceitou o modelo de negócio.

Marllon tem contrato com o Ceará até o fim de 2026. E com a saída de Willian Machado para o Mirassol e Marcos Victor retornando ao Bahia - dupla de zaga titular na Série A deste ano - ele largaria na frente pela titularidade no início de temporada.

Aos 33 anos, o zagueiro fez 42 jogos pelo Vozão em 2025, com 3 gols e uma assistência.