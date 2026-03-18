Fortaleza empresta meia Allanzinho ao Juventude/RS
Clube gaúcho é adversário do Leão na Série B do Campeonato Brasileiro
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Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:42)
Allanzinho, atacante que pertence ao Fortaleza, está à caminho do Juventude, informação confirmada pelo Diário do Nordeste.
O atacante de 26 anos foi emprestado no início da temporada para o Atlético-GO. Na equipe, ele fez apenas duas partidas.
Agora, o novo destino é o clube gaúcho e já deve ser relacionado para o duelo contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, que acontecerá nesta quinta-feira (19).