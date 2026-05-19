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Boca Juniors x Cruzeiro na Libertadores: veja horário e onde assistir

Equipes duelam nesta terça-feira, dia 19 de maio de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 16:24)
Jogada
Legenda: Cruzeiro visita Boca Juniors pela Libertadores
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Boca Juniors e Cruzeiro se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta terça-feira (19), em partida válida pela 5ª rodada do Grupo D. O jogo será às 21h30, na La Bombonera, em Buenos Aires. Veja onde assistir ao vivo e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Boca Juniors x Cruzeiro terá transmissão do Paramount+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Boca Juniors 

Leandro Brey; Braida (Weigandt), Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa e Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Delgado e Tomás Aranda; Merentiel e Milton Giménez (Ángel Romero). Técnico: Claudio Úbeda

Cruzeiro

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero e Lucas Silva; Christian, Matheus Pereira e Gerson; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge

FICHA TÉCNICA

Boca Juniors x Cruzeiro

Data e hora: 19 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: La Bombonera, em Buenos Aires

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Redação 19 de Maio de 2026