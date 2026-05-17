De virada, Ceará vence Fortaleza no Castelão, mantém tabu e reage na Série B

O Ceará venceu o primeiro Clássico-Rei da Série B 2026 e de virada. O Vozão bateu o Leão por 2x1 no Castelão, em jogo pela 9ª rodada.

Os gols da partida foram marcados por Maílton, de pênalti, para o Tricolor aos 28 do 1º tempo, com Melk, aos 12 e Julio César aos 23 do 2º tempo, virando para o Vozão.

Com o resultado, o Vozão mantém o tabu de 15 jogos sem perder para o Tricolor de Aço. São 6 vitórias e 9 empates.

Na tabela, o Ceará subiu para a 9ª colocação com 13 pontos, se recuperando de uma sequência de 4 jogos sem vencer na Série B, enquanto Leão caiu para 5º com 15 pontos.

Como foi o Jogo

O primeiro tempo começou mais estudado, com o Vovô com mais posse de bola e o Leão recuado. Mas a posse da bola do Ceará era mais defensiva, procurando espaços, mas sem conseguir chegar ao ataque.

E o Leão, era mais efetivo e criava suas chances. Aos 4, Maílton soltou a bomba e mandou pra fora.

Aos 5, a defesa do Vovô saiu jogando errado e Pochettino chutou pra fora.

Aos 15, foi a vez de Lucas Sasha entrar na área e mandar por cima do gol de Bruno Ferreira.

Aos 24, Maílton soltou a bomba, Bruno Ferreira espalmou.

Foi quando aos 25 minutos, Dieguinho derrubou Maílton dentro da área e o pênalti foi marcado. Ele mesmo bateu bem e fez 1x0 para o Leão.

Legenda: O Fortaleza dominou a etapa inicial e saiu na frente Foto: ISMAEL SOARES / SVM

Depois do gol, aos 35, Vitinho ainda teve uma boa chance, mas Bruno Ferreira interceptou.

Os minutos finais da 1ª etapa foram de mais pressão do Leão, que não conseguiu ampliar.

Vozão de virada

Na 2ª etapa, o Fortaleza teve uma grande chance aos 5: Mucuri deu passe para Miritello, que entrou na área e bateu em cima de Bruno Ferreira.

Com as mudanças de Mozart, colocando jogadores da base, o Vovô cresceu na partida.

Aos 12, Enzo Lodovico deu passe para Melk, que bateu no canto para empatar: 1x1.

Legenda: O Vozão virou o jogo com participação decisiva de Melk Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Aos 15, Matheus Araújo lançou na área, Vinícius Silvestre espalmou, Sánchez pegou a sobra e finalizou pra fora.

Aos 21, o Vovô teve outra chance de virar: João Gabriel deu belo passe para Matheus Araújo, que finalizou para grande defesa de Vinicius Silvestre.

Mas no lance seguinte, o Vozão virou: Melk cobrou escanteio e Julio César cabeceou para o fundo das redes: 2x1.

O Fortaleza foi pra cima depois de sofrer a virada e criou boa chance aos 37, em cabeçada de Miritello que Bruno Ferreira defendeu em dois tempos.

Como foi o Tempo Real