Neymar reforça sonho de jogar a Copa do Mundo: 'É meu sonho'

Neymar fez seu último jogo antes da convocação para a Copa do Mundo 2026, a derrota do Santos para o Coritiba por 3x0 na Arena do Corinthians pela 16ª rodada da Série A. Após a partida, vestido de verde amarelo, ele concedeu entrevista na zona mista após a partida deste domingo e reforçou o desejo de jogar a Copa do Mundo 2026 pelo Brasil.

Ancelotti divulgará a lista de convocados do Brasil para a Copa do Mundo neste segunda-feira (18), às 17 horas.

"Sou brasileiro como você também é. Todo mundo está esperando isso, obviamente que é meu sonho, sempre deixei isso bem claro a vocês, é estar na Copa do Mundo. Eu trabalhei para isso".

Casaco verde amarelo

Com o casaco verde amarelo que ganhou de presente do filho de David Beckham, Neymar disse que entrou no clima da convocação para a Copa.

"Esse casaco foi presente de um amigo meu, que é o filho do Beckham, o Romeo Beckham. Ele escreveu aqui até um negócio das Olimpíadas. Eu falei para ele que iria usar, foi por isso, não foi por nada de mandar mensagem. É um clima que todo mundo está esperando por isso, todo mundo esperando a convocação de amanhã. Por que não usar? Além de ser jogador, quero estar lá. Se eu não estiver, vou ser mais um torcendo pelo Brasil na Copa".

Condição física do craque

Sobre sua condição física, ele reforçou estar bem e preparado.

"Fisicamente, me sinto muito bem. Venho melhorando a cada jogo, fiz o máximo que pude, não foi fácil. Confesso que não foi fácil. Foram anos de muito trabalho, também de muita falação errada sobre minhas condições e o que eu fazia. É muito triste a forma como a galera fala sobre isso. Trabalhei firme, quieto, em casa, sofrendo pelo o que as pessoas falavam e deu tudo certo. Cheguei inteiro até onde eu queria, fico feliz pelo meu rendimento, por tudo o que fiz até agora. Que amanhã seja o Deus quiser. Independente do que for acontecer, com certeza o Ancelotti convocará os 26 melhores para essa guerra".