Floresta vence Amazonas e entra no G-8 da Série C

O Floresta venceu o Amazonas por 3 a 2, neste sábado (17), no estádio Domingão, em Horizonte, pela 7ª rodada da Série C do Brasileiro. Assim, o Lobo da Vila Manoel Sátiro se recuperou na competição e ainda entrou no G-8, que garante vaga na 2ª fase do torneio: subiu para a 6ª colocação, com 12 pontos.

O salto na classificação o deixou próximo do próprio Amazonas-AM, que segue na 3ª posição, com 13.

Em campo, o time alviverde iniciou avassalador no 1º tempo e marcou duas vezes antes dos 35 minutos, com Cipriano e Jeam, de pênalti. Os visitantes descontaram aos 40, com Fabiano. Na volta do intervalo, mais uma vez, o Lobo teve mais ritmo e ampliou com Garraty aos 8, mas o Amazonas mexeu no placar com Pato Nuñez, trouxe mais pressão ao confronto, mas não conseguiu igualar o marcador, decretando a vitória do Floresta.

Próxima rodada

Em alta, os comandos de Leston Júnior voltam a campo na próxima segunda-feira (25), quando encaram o Paysandu, às 20h, no Curuzu, em Belém/PA, pela 8ª rodada da Série C. Já o Amazonas enfrenta a Ferroviária-SP no domingo (24), às 18h30, no estádio Carlos Zamith/AM.