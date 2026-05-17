Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará x Fortaleza na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Vozão e Leão se enfrentam na Arena Castelão pela nona rodada da Série B do Brasileirão

Escrito por
Daniel Farias e Fernanda Alves producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: Atletas de Ceará e Fortaleza disputam bola no Clássico-Rei
Foto: Ismael Soares / SVM

Ceará e Fortaleza se enfrentam neste domingo (17) na Série B do Brasileirão 2026, em partida válida pela nona rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 18h30, no estádio Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

O Ceará chega pressionado para este jogo após a eliminação na Copa do Brasil para o Atlético-MG. Além disso, o Vovô vive uma sequência ruim na Série B, sem vencer há quatro rodadas, com dois empates e duas derrotas.

O Fortaleza está há dez jogos sem perder, sendo seis vitórias e quatro empates. A equipe chega embalada após a classificação para as oitavas de final da Copa do Nordeste. Na Série B, jogou fora de casa contra o Avaí e trouxe um ponto na mala. O Tricolor quer vencer para manter a briga na tabela de classificação e se manter entre os dois primeiros colocados.

ONDE ASSISTIR

  • ESPN
  • Disney+
  • Verdinha FM 92.5
  • @jogadasvm no YouTube
  • Tempo real no Diário do Nordeste

PALPITES

inter@

COMO CHEGAM OS TIMES

O Ceará poderá ter pelo menos um retorno para o Clássico-Rei. Trata-se do atacante Matheusinho, que não joga desde o dia 11 de abril, por conta de uma lesão muscular na coxa.

Já as dúvidas ficam por conta do lateral-direito Alex Silva, que sofreu um trauma no primeiro tempo contra o Atlético-MG, na última quarta (13), e do meia-atacante Vina, fora do último jogo do Vovô por opção técnica de Mozart.

Já os desfalques devem continuar sendo o goleiro Richard, o zagueiro Ronald, o volante Zanocelo e os centroavantes Lucca e Wendel Silva.

Estephano Dijan, auxiliar técnico do Fortaleza, é quem ficará à beira do campo. Thiago Carpini foi expulso na última partida e estará suspenso. Além do treinador, o zagueiro Brítez e o volante Pierre receberam vermelho e também estão fora. Ryan, volante, recebeu o terceiro amarelo e é mais um desfalque para o jogo.

Luiz Fernando, atacante, é dúvida. O atleta pediu para ser substituído contra o CRB após dores no joelho e pode ficar de fora dos relacionados. A tendência é que Vitinho possa ser titular no lugar do camisa 32.

O último boletim médico divulgado, estavam Bruninho (lesão no tendão do adutor direito), Cardona (pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo), e em transição: Crispim (lesão no músculo adutor da coxa direita) e Fuentes (lesão ligamentar colateral medial no joelho direito).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Alex Silva, Eder, Luizão e Fernando; Júlio César, Dieguinho e Matheus Araújo; Melk, Gustavo Prado e Fernandinho. Técnico: Mozart.

Fortaleza: Vinicius Silvestre; Luan Freitas, Kauã Rocha, Lucas Gazal ; Mailton, Lucas Sasha, Rodrigo, Pochettino, Mucuri; Vitinho, Miritello. Técnico: Estephano Dijan

CEARÁ X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

  • Competição:9ª rodada da Série B do Brasileirão 2026
  • Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
  • Data: 17/05/2026 (domingo)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
  • Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (BA)
  • Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
  • Quarto Árbitro: Renato Pinheiro (CE)
  • VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Assuntos Relacionados
Atletas de Ceará e Fortaleza disputam bola no Clássico-Rei

Jogada

Ceará x Fortaleza na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Vozão e Leão se enfrentam na Arena Castelão pela nona rodada da Série B do Brasileirão

Daniel Farias e Fernanda Alves Há 8 minutos
Tenista em destaque usando boné branco com o logo da Asics e camiseta azul, em pose frontal sob iluminação de estúdio e fundo escuro, com o emblema do patrocinador visível no uniforme.

Jogada

Bia Haddad perde na estreia em Estrasburgo e deixa o top 100 mundial

Brasileira perdeu por 6/4 a 6/2 contra a chinesa Shuai Zhang.

Redação 16 de Maio de 2026
Montagem de fotos com Tom Barros, Neymar, Falcão, Romário

Jogada

Seleção Brasileira: 10 maiores polêmicas em convocações para Copas do Mundo

O Diário do Nordeste selecionou as 10 maiores polêmicas ao longo da história das Copas do Mundo em convocações do Brasil

Gustavo de Negreiros e Tom Barros 16 de Maio de 2026
jogadores

Jogada

Floresta x Amazonas pela Série C: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Equipes se enfrenam no Estádio Domingão, em Horizonte

Redação 16 de Maio de 2026

Jogada

Neymar faz último jogo antes da convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo 2026

Camisa 10 do Santos deve entrar em campo para enfrentar o Coritiba, pela Série A, no domingo

Crisneive Silveira 16 de Maio de 2026
Palmeiras e Cruzeiro

Jogada

Palmeiras x Cruzeiro no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam neste sábado, 16 de maio

Redação 16 de Maio de 2026