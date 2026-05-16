Palmeiras x Cruzeiro no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam neste sábado, 16 de maio
Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam pelo Brasileirão, neste sábado (16), em partida válida pela 16ª rodada da competição. O jogo será às 21h, na Arena Barueri, em Barueri (SP). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Palmeiras x Cruzeiro terá transmissão do Sportv e Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Marlon Freitas e Andreas Pereira; Jhon Arias, Maurício e Ramón Sosa; Flaco López.Técnico: Abel Ferreira
Cruzeiro
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge
FICHA TÉCNICA
Palmeiras x Cruzeiro
Data e hora: 16 de maio, às 21h (de Brasília)
Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)