Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (16)
liue.ribeiro@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (16) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (16)
CAMPEONATO ESCOCÊS
- 8h30 | Celtic x Hearts | Canal GOAT
CAMPEONATO INGLÊS FEMININO
- 9h | West Ham (F) x Manchester City (F) | Canal GOAT, ESPN 2 e Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO
- 10h30 | Bayern de Munique x Colônia | Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball
- 10h30 | Bayer Leverkusen x Hamburgo | Canal GOAT e OneFootball
- 10h30 | Werder Bremen x Borussia Dortmund | Canal GOAT, Sportv 2 e OneFootball
- 10h30 | Freiburg x RB Leipzig | OneFootball
- 10h30 | Eintracht Frankfurt x Stuttgart | Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
- 10h30 | Borussia Monchengladbach x Hoffenheim | Canal GOAT e OneFootball
- 10h30 | Union Berlin x Augsburg | OneFootball
- 10h30 | St. Pauli x Wolfsburg | CazéTV, SportyNet e OneFootball
- 10h30 | Heidenheim x Mainz | OneFootball
COPA DA INGLATERRA
- 11h | Chelsea x Manchester City | ESPN e Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 11h30 | Porto x Santa Clara | ESPN 4 e Disney+
- 14h | Casa Pia x Rio Ave | Xsports e Disney+
- 16h30 | Estoril x Benfica | Xsports e Disney+
- 16h30 | Sporting x Gil Vicente | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
CAMPEONATO SAUDITA
- 13h05 | Al Hilal x Neom | Canal GOAT e Sportv
- 13h05 | Al Okhdood x Al Khaleej | Bandsports e Esporte na Band (YouTube)
- 15h | Al Ahli x Al Kholood | Canal GOAT
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO (FINAL)
- 14h45 | Al Nassr x Gamba Osaka | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO BELGA
- 15h45 | St. Truiden x Gent | DAZN
COPA DE LA REINA (FINAL)
- 16h | Barcelona (F) x Atlético de Madrid (F) | ESPN 2 e Disney+
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
- 16h | São Bernardo x América-MG | Sportv, ge tv e Premiere
- 16h | Operário-PR x Náutico | Rede TV!, SportyNet, ESPN e Disney+
- 18h30 | Goiás x Botafogo-SP | Disney+
- 20h30 | Cuiabá x Novorizontino | Disney+
MLS
- 17h30 | Montreal x Chicago Fire | Apple TV
- 20h30 | Charlotte x Toronto | Apple TV
- 20h30 | DC United x St. Louis City | Apple TV
- 20h30 | New England Revolution x Minnesota United | Apple TV
- 20h30 | Orlando City x Atlanta United | Apple TV
- 20h30 | Philadelphia Union x Columbus Crew | Apple TV
- 20h30 | New York Red Bulls x New York City | Apple TV
- 21h30 | Austin x Sporting Kansas City | Apple TV
- 21h30 | Houston Dynamo x Vancouver Whitecaps | Apple TV
- 22h | Seattle Sounders x LA Galaxy | Apple TV
- 22h30 | Real Salt Lake x Colorado Rapids | Apple TV
- 22h30 | San Diego x Cincinnati | Apple TV
- 23h30 | San Jose Earthquakes x Dallas | Apple TV
CAMPEONATO BRASILEIRO
- 18h30 | Internacional x Vasco | Prime Video
- 18h30 | Atlético-MG x Mirassol | Premiere
- 19h | Fluminense x São Paulo | Record, CazéTV e Premiere
- 21h | Palmeiras x Cruzeiro | Sportv e Premiere
CAMPEONATO ARGENTINO – APERTURA (SEMIFINAL)
- 19h30 | River Plate x Rosario Central | ESPN e Disney+
