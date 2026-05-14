Ceará tem retorno, dúvidas e desfalques para o Clássico-Rei contra o Fortaleza

O Ceará poderá ter pelo menos um retorno para o Clássico-Rei contra o Fortaleza, no próximo domingo (17), pela Série B. Trata-se do atacante Matheusinho, que não joga desde o dia 11 de abril, por conta de uma lesão muscular na coxa.

Já as dúvidas ficam por conta do lateral-direito Alex Silva, que sofreu um trauma no primeiro tempo contra o Atlético-MG, na última quarta (13), e do meia-atacante Vina, fora do último jogo do Vovô por opção técnica de Mozart.

Já os desfalques devem continuar sendo o goleiro Richard, o zagueiro Ronald, o volante Zanocelo e os centroavantes Lucca e Wendel Silva.

Ceará e Fortaleza entram em campo no domingo (17), às 18h30, na Arena Castelão, em partida válida pela nona rodada da Série B do Brasileirão.