Ceará tem oito derrotas nos pênaltis desde 2018; veja retrospecto

O Ceará Sporting Club acumula oito derrotas nos pênaltis desde 2018, uma média de um revés por temporada na marca do cal. A última foi a derrota para o Atlético-MG por 4 a 2, nesta quarta-feira (13), na Arena Castelão, que gerou a eliminação na 5ª fase da Copa do Brasil de 2026.

Como tem apenas a Série B pela frente até o fim da temporada, não corre risco de se envolver em mais uma disputa de penalidade, no entanto, é um ponto que deve evoluir internamente. No ano vigente, o baixo rendimento alvinegro ainda resultou no vice do Campeonato Cearense.

Confira abaixo as eliminações e derrotas do clube nesse recorte. A sequência negativa contemplou participações na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Copa Sul-Americana.

Derrotas nos pênaltis desde 2018