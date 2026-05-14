Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará tem oito derrotas nos pênaltis desde 2018; veja retrospecto

Ao todo, tem média de uma revés na penalidade por temporada

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 12:48)
Jogada
Legenda: O Ceará foi superado nos pênaltis para o Atlético-MG e se despediu da Copa do Brasil
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Ceará Sporting Club acumula oito derrotas nos pênaltis desde 2018, uma média de um revés por temporada na marca do cal. A última foi a derrota para o Atlético-MG por 4 a 2, nesta quarta-feira (13), na Arena Castelão, que gerou a eliminação na 5ª fase da Copa do Brasil de 2026.

Como tem apenas a Série B pela frente até o fim da temporada, não corre risco de se envolver em mais uma disputa de penalidade, no entanto, é um ponto que deve evoluir internamente. No ano vigente, o baixo rendimento alvinegro ainda resultou no vice do Campeonato Cearense.

Confira abaixo as eliminações e derrotas do clube nesse recorte. A sequência negativa contemplou participações na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Copa Sul-Americana.

Derrotas nos pênaltis desde 2018

  1. Ceará 1 (5 x 6) 1 Athletico-PR – Copa do Brasil 2018
  2. Ceará 1 (2 x 4) 2 Bahia – final da Copa do Nordeste 2021
  3. Iguatu 1 (4 x 3) 0 Ceará – Cearense 2022
  4. Ceará 0 (3 x 4) 0 CRB – Copa do Nordeste 2022
  5. Ceará (3) 2 x 1 (4) São Paulo - Copa Sul-Americana 2022
  6. Ituano 1 (4 x 2) 1 Ceará - Copa do Brasil de 2023
  7. Ceará (4) 1x1 (5) Fortaleza - Cearense 2026
  8. Ceará (2) 2x1 (4) Atlético-MG - Copa do Brasil 2026
Assuntos Relacionados
Bruno Ferreira em ação pelo Ceará

Jogada

Ceará tem oito derrotas nos pênaltis desde 2018; veja retrospecto

Ao todo, tem média de uma revés na penalidade por temporada

Redação Há 1 hora
Um empate pode classificar o Fortaleza para as oitavas de final.

Jogada

CRB x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida é válida pela 5ª fase da Copa do Brasil

Fernanda Alves 14 de Maio de 2026
Vini Jr

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta (14)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 14 de maio de 2026

Liuê Góis 14 de Maio de 2026
Vitória x Flamengo

Jogada

Vitória x Flamengo na Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quinta-feira, 14 de maio

Liuê Góis 14 de Maio de 2026
Corinthians

Jogada

Corinthians x Barra na Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quinta-feira, 14 de maio

Liuê Góis 14 de Maio de 2026

Jogada

'É uma eliminação que dói, mas não apaga os 99 minutos que fizemos', diz Mozart

Treinador do Ceará elogiou a atuação do Ceará mesmo com a eliminação dramática na Copa do Brasil

Vladimir Marques 14 de Maio de 2026