Ceará tem oito derrotas nos pênaltis desde 2018; veja retrospecto
Ao todo, tem média de uma revés na penalidade por temporada
O Ceará Sporting Club acumula oito derrotas nos pênaltis desde 2018, uma média de um revés por temporada na marca do cal. A última foi a derrota para o Atlético-MG por 4 a 2, nesta quarta-feira (13), na Arena Castelão, que gerou a eliminação na 5ª fase da Copa do Brasil de 2026.
Como tem apenas a Série B pela frente até o fim da temporada, não corre risco de se envolver em mais uma disputa de penalidade, no entanto, é um ponto que deve evoluir internamente. No ano vigente, o baixo rendimento alvinegro ainda resultou no vice do Campeonato Cearense.
Confira abaixo as eliminações e derrotas do clube nesse recorte. A sequência negativa contemplou participações na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Copa Sul-Americana.
Derrotas nos pênaltis desde 2018
- Ceará 1 (5 x 6) 1 Athletico-PR – Copa do Brasil 2018
- Ceará 1 (2 x 4) 2 Bahia – final da Copa do Nordeste 2021
- Iguatu 1 (4 x 3) 0 Ceará – Cearense 2022
- Ceará 0 (3 x 4) 0 CRB – Copa do Nordeste 2022
- Ceará (3) 2 x 1 (4) São Paulo - Copa Sul-Americana 2022
- Ituano 1 (4 x 2) 1 Ceará - Copa do Brasil de 2023
- Ceará (4) 1x1 (5) Fortaleza - Cearense 2026
- Ceará (2) 2x1 (4) Atlético-MG - Copa do Brasil 2026