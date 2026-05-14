'É uma eliminação que dói, mas não apaga os 99 minutos que fizemos', diz Mozart

O técnico do Ceará, Mozart, não escondeu que a eliminação do Ceará na Copa do Brasil doeu pela forma que aconteceu e que um descuido praticamente nos acréscimos não pode apagar a atuação da equipe ao longo do jogo.

"Falei aos jogadores que estava extremamente orgulhosos pelo que eles tinham produzido. E enfrentar o Atlético Mineiro, a 3ª força do futebol brasileiro, não é tarefa fácil. Eles enfrentaram de peito aberto e isso é motivo do orgulho pra mim. Tínhamos que vencer o jogo para levar pelo menos os pênaltis, mas como se desenhou o jogo é frustrante levar para pênaltis por tanto que produzimos. Tem coisas que não vai conseguir entender agora, e entender só lá na frente".

Clássico-Rei

Ele citou também a proximidade do Clássico-Rei, que o impede de ficar lamentando a eliminação, no sentido de já ter que pensar no jogo com o Fortaleza do próximo domingo pela Série B.

"É uma eliminação que doí, mas a partir de amanhã eu já estarei pensando no clássico. Eu não tenho nem tempo de ficar me lamentando".

Legenda: O técnico do Ceará em coletiva no Castelão após eliminação Foto: KID JUNIOR / SVM

Elogiou a atuação

Para Mozart, o Ceará teve uma grande atuação contra o Atlético-MG por 99 minutos, se descuidando em uma jogada isolada que resultou no gol, afirmando que a atuação é balizadora para os próximos jogos.

"Não é um episódio, um descuido, de um gol, que vai apagar 99 minutos que nós fizemos. Não vou fazer isso, não é a forma que entendo o futebol. É um jogo que dá um norte importante de como se comportar em todos os jogos, de competir, de ter imposição, de criar chances de gol. Fico muito satisfeito com o desempenho do meu time, de quem iniciou, dos meninos que entraram e mantiveram o nível do time".

Força mental

Apesar do baque da eliminação, o treinador do Ceará afirmou que no futebol, é preciso ter força mental para superar momentos como os desta quarta-feira.

"Eu faço um pouco da retrospectiva, de quanta dificuldade eu passei para chegar até aqui. E essa é mais uma. Quem trabalha com futebol, seja jogando, seja treinando, tem que ser bem resiliente. Imagina, o dedo é apontado por todo mundo, hoje tem a rede social que também aponta, o cara tem que ser muito forte mentalmente".

Só tem a Série B

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Ceará só terá a Série B para jogar até o fim do ano e Mozart projeta uma recuperação. Ele disse que a competição está muito achatada e que o Vovô buscará uma campanha de recuperação.

O Ceará é o 14º com apenas 10 pontos,

estando 6 do G2 que dá a vaga direta, 2 do G6 que vai para o playoff, mas apenas 2 do Z4.

"Agora é se preparar para o Clássico. Temos só a Série B agora e vamo buscar um campeonato de recuperação. Está tudo muito embolado, tudo muito próximo e temos que voltar a vencer na Série B também".