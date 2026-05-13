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Com João Ricardo e Miritello, Fortaleza embarca para jogo com CRB; veja relacionados

Os times se enfrentam na quinta-feira (14) pela Copa do Brasil

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 11:21)
Jogada
Legenda: O goleiro João Ricardo tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2027
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

A delegação do Fortaleza embarcou com 24 jogadores, na tarde desta quarta-feira (13), para Maceió, em Alagoas, onde encara o CRB no jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. O confronto será na quinta (14), às 20h, no estádio Rei Pelé.

A novidade é o retorno do centroavante argentino Miritello. Artilheiro da equipe ao lado de Vitinho, cada um com seis gols, o atleta foi baixa no empate sem gols com o Avaí, domingo (10), na Ressacada/SC, pela 8ª rodada da Série B.

Além disso, o goleiro João Ricardo também voltou ao grupo e foi relacionado. O arqueiro de 37 anos estava no departamento médico após contusão no joelho no dia 28 de março, na vitória contra o Imperatriz-MA, pelo Nordestão.

Pelo regulamento, quem se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil recebe R$ 3 milhões. Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, o Leão fica com a vaga até em caso de empate.

Relacionados do Fortaleza

  • Goleiros: João Ricardo, Vinícius Silvestre e Magrão;
  • Laterais: Mailton e Mucuri;
  • Zagueiros: Britez, Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal;
  • Meio-campistas: Lucas Sasha, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Rodriguinho, Ronald, Ryan e Rossetto;
  • Atacantes: Lucas Emanoel, Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baya, Kayke, Vitinho e Welliton.

Balanço do Departamento Médico

  • VOL - Bruninho: lesão no tendão do adutor direito;
  • ZAG - Tomás Cardona: pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo;
  • MEI Lucas Crispim: em transição após lesão no músculo adutor da coxa direita;
  • LAE - Fuentes: em transição após lesão ligamentar colateral medial no joelho direito.
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