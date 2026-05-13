Com João Ricardo e Miritello, Fortaleza embarca para jogo com CRB; veja relacionados
Os times se enfrentam na quinta-feira (14) pela Copa do Brasil
A delegação do Fortaleza embarcou com 24 jogadores, na tarde desta quarta-feira (13), para Maceió, em Alagoas, onde encara o CRB no jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. O confronto será na quinta (14), às 20h, no estádio Rei Pelé.
A novidade é o retorno do centroavante argentino Miritello. Artilheiro da equipe ao lado de Vitinho, cada um com seis gols, o atleta foi baixa no empate sem gols com o Avaí, domingo (10), na Ressacada/SC, pela 8ª rodada da Série B.
Além disso, o goleiro João Ricardo também voltou ao grupo e foi relacionado. O arqueiro de 37 anos estava no departamento médico após contusão no joelho no dia 28 de março, na vitória contra o Imperatriz-MA, pelo Nordestão.
Pelo regulamento, quem se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil recebe R$ 3 milhões. Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, o Leão fica com a vaga até em caso de empate.
Relacionados do Fortaleza
- Goleiros: João Ricardo, Vinícius Silvestre e Magrão;
- Laterais: Mailton e Mucuri;
- Zagueiros: Britez, Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal;
- Meio-campistas: Lucas Sasha, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Rodriguinho, Ronald, Ryan e Rossetto;
- Atacantes: Lucas Emanoel, Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baya, Kayke, Vitinho e Welliton.
Balanço do Departamento Médico
- VOL - Bruninho: lesão no tendão do adutor direito;
- ZAG - Tomás Cardona: pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo;
- MEI Lucas Crispim: em transição após lesão no músculo adutor da coxa direita;
- LAE - Fuentes: em transição após lesão ligamentar colateral medial no joelho direito.