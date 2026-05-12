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São Bernardo vence Londrina e assume liderança da Série B; Fortaleza cai para 3º

Bernô venceu fora de casa no encerramento da 8ª rodada

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:23)
Jogada
Legenda: O São Bernardo venceu e virou líder da Série B
Foto: João Erick | @joaoerickfotos

A 8ª rodada da Série B foi encerrada nesta terça-feira (12) e definiu um novo líder. O São Bernardo assumiu a liderança ao vencer o Londrina por 3x1 no estádio VGD, em Londrina (PR). 

Daniel Amorim, Dudu Miraíma (2x), marcaram para o Bernô, com Paulinho Moccelin diminuindo para o Tubarão.

Classificação

O São Bernardo chegou aos 16 pontos em 8 rodadas, ultrapassando o Sport, com os mesmos 16, e o Fortaleza, com 15.

A equipe do técnico Ricardo Catalá tem feito grande campanha, e com resultados expressivos fora de casa. É o time que mais pontuou fora (10 pontos), com 3 vitórias e um empate.

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