Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (12)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 12 de maio de 2026

Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 09:00)
Legenda: Lucas Lima e Lucas Romero em disputa na primeira partida da quinta fase da Copa do Brasil
Foto: Mateus Dutra/Cruzeiro

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (12) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA (12)

CAMPEONATO SAUDITA

  • 13h20 | Al Kholood x Al Okhdood | Canal GOAT
  • 15h | Al Nassr x Al Hilal | Canal GOAT, Sportv, Band, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 14h | Celta de Vigo x Levante | Disney+
  • 15h | Real Betis x Elche | ESPN e Disney+
  • 16h30 | Osasuna x Atlético de Madrid | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO – PLAYOFFS)

  • 16h | Southampton x Middlesbrough | Xsports, ESPN 4 e Disney+

COPA DO BRASIL FEMININA

  • 18h30 | Vasco (F) x Araguari (F) | Sportv

COPA DO BRASIL (QUINTA FASE)

  • 19h30 | Internacional x Athletic-MG | Prime Video
  • 21h30 | Cruzeiro x Goiás | Sportv, ge tv e Premiere
  • 21h30 | Fluminense x Operário-PR | Prime Video

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

  • 19h30 | Londrina x São Bernardo | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO – APERTURA (QUARTAS DE FINAL)

  • 21h30 | Argentinos Juniors x Huracán | ESPN e Disney+
