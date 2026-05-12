Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (12)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 12 de maio de 2026
Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 09:00)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (12) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA (12)
CAMPEONATO SAUDITA
- 13h20 | Al Kholood x Al Okhdood | Canal GOAT
- 15h | Al Nassr x Al Hilal | Canal GOAT, Sportv, Band, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
CAMPEONATO ESPANHOL
- 14h | Celta de Vigo x Levante | Disney+
- 15h | Real Betis x Elche | ESPN e Disney+
- 16h30 | Osasuna x Atlético de Madrid | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO – PLAYOFFS)
- 16h | Southampton x Middlesbrough | Xsports, ESPN 4 e Disney+
COPA DO BRASIL FEMININA
- 18h30 | Vasco (F) x Araguari (F) | Sportv
COPA DO BRASIL (QUINTA FASE)
- 19h30 | Internacional x Athletic-MG | Prime Video
- 21h30 | Cruzeiro x Goiás | Sportv, ge tv e Premiere
- 21h30 | Fluminense x Operário-PR | Prime Video
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
- 19h30 | Londrina x São Bernardo | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO – APERTURA (QUARTAS DE FINAL)
- 21h30 | Argentinos Juniors x Huracán | ESPN e Disney+
