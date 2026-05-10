Fortaleza não terá Carpini e três jogadores no Clássico-Rei pela 9ª rodada da Série B; veja baixas

O Fortaleza terá 4 baixas para o Clássico-Rei do próximo domingo (17), pela 9ª rodada da Série B, no Castelão, às 18h30. O técnico Tiago Carpini, o zagueiro Britez e os volantes Pierre e Ryan foram advertidos contra o Avaí neste domingo (10), e cumprirão suspensão.

Ryan recebeu o 3º cartão amarelo no 1º tempo, Britez foi expulso aos 50 após falta dura, e no banco por reclamação, o técnico Tiago Carpini e Pierre levaram o vermelho.

Assim, os 3 jogadores devem ser titulares em jogo pela Copa do Brasil no meio de semana contra o CRB, na quinta-feira (14), às 20 horas, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, no jogo de volta da 5ª Fase.