Carpini valoriza ponto conquistado, mas admite atuação abaixo do Fortaleza: 'Compreensível'

O técnico Tiago Carpini valorizou o ponto conquistado no empate em 0x0 com o Avaí na Ressacada, pela 8ª rodada da Série B, mas admitiu atuação abaixo da equipe.

"O jogo foi muito dificil como imaginávamos. O Avaí nos causou dificuldade e não fizemos das nossas melhores apresentações. É compreensível pela sequência de jogos, um jogo decisivo no meio da semana, muito tenso. Por isso é normal que um ou outro baixe um pouquinho o nível. Demoramos para entender o jogo, mas fico feliz por pontuar. Tirar ponto aqui não é fácil. É valorizar o ponto, a atuação do Vini (Silvestre) foi primordial e valorizo o espirito de entrega da equipe".

Baixas para o Clássico

O treinador também comentou as baixas que o Fortaleza terá contra o Ceará na 9ª rodada da Série B, no Clássico-Rei do próximo domingo (17), pela 9ª rodada da Série B, no Castelão, às 18h30. Além dele, o zagueiro Britez e os volantes Pierre e Ryan foram advertidos contra o Avaí neste domingo (10), e cumprirão suspensão.

"É valorizar os atletas que vão participar. Quem vai ficar fora faz muita, sim, mas temos atletas prontos, esperando a oportunidade. Não vamos lamentar quem tá fora. É o Fortaleza, vamos ajustar o que tiver de ajustar para dar nosso melhor. Mas antes disso temos o jogo da Copa do Brasil e tudo que a arbitragem fez, prejudica a gente para o clássico".

Bronca com quarto árbitro

Carpini também comentou as atitudes do quarto Árbitro, o catarinense William Machado Steffen. Segundo o treinador leonino, ele fumultuou o jogo.

"Ele foi desrespeitoso, soberbo, foi grosseiro o tempo todo com o cearense. Tudo foi desnecessário. O árbitro (Paulo Cesar Zanovelli) tomou a decisão em cima do que ele passou. A do Britez não foi nem falta. O quarto árbitro conseguiu tumultuar o jogo todo. O resultado disso é que eu tô fora do Clássico e ele estará trabalhando normalmente. não vai mudar nada, respeito cabe em qualquer lugar. O árbitro (Zanovelli), é de nível de Série A e poderia me advertir verbalmente ou me dar o amarelo, em um lance que eu tinha razão, a bola era nossa. Mas esse quarto árbitro não sabe nem qual é a função dele", esbravejou Carpini.