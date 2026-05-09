Ceará x Atlético-GO na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Ceará e Atlético-GO se enfrentam neste sábado (9) na Série B do Brasileirão 2026, em partida válida pela oitava rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 19h, no estádio Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

O Vovô busca voltar a vencer na competição, após três rodadas sem vencer, com empates com Londrina e Vila Nova e uma derrota para o Sport. Além disso, no meio de semana, foi eliminado da Copa do Nordeste após perder para o Vitória.

Já o Atlético-GO vem de uma campanha de reabilitação na Série B do Brasileirão. Após um início ruim, a equipe agora já soma quatro jogos seguidos sem perder na competição. Na última rodada, o Dragão empatou em 0 a 0 com o Juventude, fora de casa.

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O Ceará terá desfalques importantes para essa partida. O goleiro Richard, os zagueiros Luiz Otávio e Ronald Carvalho, e os atacantes Matheusinho e Wendel Silva estão no departamento médico. Já Vina é dúvida após ser poupado nos últimos três jogos.

Além desses, deve ficar de fora também o volante Zanocelo, que sofreu um trauma no joelho na partida contra o Vitória, no meio de semana. Ele passou por exames de imagem e aguarda os resultados para saber a gravidade da lesão do jogador.

Já do lado do Atlético-GO, o técnico Eduardo Souza deve ter dois principais desfalques para essa partida. Trata-se do volante Cristiano e do meia Igor Henrique. Os dois jogadores estão suspensos e não poderão enfrentar o Ceará neste jogo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Alex Silva, Eder, Luizão e Fernando; Júlio César, Dieguinho e Matheus Araújo; Melk, Fernandinho e Lucca. Técnico: Mozart.

Atlético-GO: Paulo Vitor; Tito, Adriano Martins e Junior Barreto; Ewerthon, Natã Felipe, Leandro Vilela, Marrony e Guilherme Lopes; Geovany Soares e Gustavo Coutinho. Técnico: Eduardo Souza.

CEARÁ X ATLÉTICO-GO | FICHA TÉCNICA