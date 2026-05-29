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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 29 de maio de 2026

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:12)
Jogada
Legenda: Zagueiro Dante em coletiva pelo Nice
Foto: Divulgação/Nice

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (29) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (29)

CAMPEONATO FRANCÊS (PLAYOFF DE REBAIXAMENTO)

  • 15h45 | Nice x Saint-Etienne | CazéTV

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

  • 21h | Juventude x América-MG | Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+
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