Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (29)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (29) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (29)

CAMPEONATO FRANCÊS (PLAYOFF DE REBAIXAMENTO)

15h45 | Nice x Saint-Etienne | CazéTV

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)