Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (29)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 29 de maio de 2026
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:12)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (29) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (29)
CAMPEONATO FRANCÊS (PLAYOFF DE REBAIXAMENTO)
- 15h45 | Nice x Saint-Etienne | CazéTV
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
- 21h | Juventude x América-MG | Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+
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