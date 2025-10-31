Diário do Nordeste
Atletas do Coritiba comemoram gol na Série B

Opinião

Restando quatro rodadas para o fim, veja chances de acesso na Série B de 2025

A 34ª rodada foi concluída nesta segunda-feira (27)

Foto frontal Alexandre Mota
Alexandre Mota 28 de Outubro de 2025

Opinião

Como está a Série B? Restando apenas 5 rodadas, 10 clubes lutam pelo acesso; Veja análise

Disputa pelo acesso à Série A é uma das mais acirradas dos últimos anos

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 21 de Outubro de 2025
Náutico conquistou o acesso para a Série B

Jogada

Náutico conquista o acesso para a Série B com gols de ex-jogadores do futebol cearense

Hélio Borges e Paulo Sérgio marcaram os gols que garantiram o acesso do Timbu

Redação 11 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

Série C: veja quais times conquistaram o acesso à Série B de 2026

Quatro clubes garantiram vaga na Segunda Divisão em 2026

Crisneive Silveira 11 de Outubro de 2025
Pedro Rocha comemora gol pelo Remo

Opinião

Os melhores jogadores da Série B do Brasileiro de 2025

A briga pelo acesso à elite nacional segue em alta

Foto frontal Alexandre Mota
Alexandre Mota 11 de Setembro de 2025

Opinião

Floresta a caminho da Série B nacional

Leia a Coluna desta terça-feira (2)

Foto frontal Tom Barros
Tom Barros 02 de Setembro de 2025
Foto de Mendoza, atacante do Athletico Paranaense

Jogada

Ex-Ceará, Mendoza é anunciado como novo reforço do Athletico Paranaense

Atacante colombiano estava atuando futebol mexicano

Ian Laurindo* 04 de Julho de 2025
Foto de Bernardo Schappo com a camisa do Fortaleza

Jogada

Fortaleza encaminha venda do zagueiro Bernardo Schappo a clube de Portugal

Zagueiro que nunca atuou pelo Tricolor do Pici deve acertar com o Estrela Amadora

Daniel Farias 23 de Junho de 2025
Montagem com print de vídeo de entrevista do atacante Cléber com a camisa do Avaí, além de foto do jogador com a camisa do Ceará em jogo contra o Fortaleza

Jogada

Ex-Ceará, Clebão brilha no Avaí, alfineta o Fortaleza e canta Léo Santana; veja vídeo

Atacante Cléber é um dos principais destaques do Avaí na Série B do Brasileirão 2025

Daniel Farias 23 de Junho de 2025
Foto de Marcos Braz, novo executivo de futebol do Remo, após saída de Papelin para o Fortaleza

Jogada

Remo anuncia Marcos Braz, ex-Flamengo, após saída de Papellin para o Fortaleza

Ex-vice-presidente do Flamengo será o novo executivo de futebol do time paraense

Ian Laurindo* 31 de Maio de 2025
