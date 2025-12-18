Cardona deve retornar ao Fortaleza e ser aproveitado na Série B
Expectativa que o zagueiro faça dupla com Brítez no Tricolor de Aço
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 15:47)
O zagueiro argentino Tomás Cardona, emprestado ao Tigre-ARG, deve retornar ao Fortaleza na temporada 2026. O contrato de empréstimo com a equipe argentina encerra no fim de dezembro.
Em 2025, o argentino fez 17 jogos, sendo dois pelo Fortaleza, dois pelo Talleres-ARG — equipe no qual foi emprestado pela primeira vez no ano — e 13 pelo Tigre-ARG.
O atleta tem contrato com o Fortaleza até dezembro de 2026. Cardona fará o caminho de volta para reforçar o setor defensivo e há expectativas que ele faça dupla com Brítez no Tricolor de Aço.
Os números do jogador pelo Tigre demonstram uma boa atuação. No Clausula, principal torneio da Argentina, ele foi o líder de interceptações e o segundo colocado nos cortes, com mais de dez por duelo. O zagueiro também fez 68% das disputas de bola vencidas, 58% dos duelos ganhos pelo chão e 71% dos duelos aéreos ganhos.
Desde a chegada no Pici, em 2024, Cardona somou 38 partidas, com um gol e uma assistência. O Tricolor de Aço adquiriu o jogador do Defensa y Justicia, com 100% dos direitos do atleta, por UD$ 625 mil dólares na época.
