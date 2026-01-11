Capitão do Ferroviário valoriza empate mesmo com dez em campo: 'Tivemos chance de ganhar'

Léo Paraíso, zagueiro e capitão do Ferroviário, avaliou a postura do Ferrão no empate sem gols com o Fortaleza na noite deste domingo (11), no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza. Na avaliação do capitão coral, o resultado foi importante para o Tubarão, ainda que jogou o segundo tempo inteiro com um a menos, tendo em visto que Bruno foi expulso nos acréscimos da primeira etapa.

Com certeza é um resultado importante, pelo fato do final do primeiro tempo você acabar perdendo um jogador, daí fica um jogo difícil. É uma grande equipe e não tem o que falar do Fortaleza, mas acho que se a gente tivesse com os 11... Léo Paraíso zagueiro do Ferroviário

"Acho que a gente teve chance até mesmo de ganhar a partida. Tivemos chance e acabamos quase fazendo o gol. Feliz pelo empenho de toda a equipe. Fizemos um grande jogo. Agora é seguir, ponto importante com uma grande equipe e e bora seguir assim na competição", completou.

Com o resultado, o Ferrão chegou aos 4 pontos em duas rodadas disputadas do Campeonato Cearense até o momento. A equipe comandada pelo técnico português Nuno Pereira ocupa a liderança do Grupo A.

O clube volta a campo na sexta-feira (16), também no Estádio Presidente Vargas, quando enfrenta o Horizonte, em jogo válido pela 4ª rodada da primeira divisão do Estadual, tendo em vista que o Ferrão folga na terceira rodada do torneio.

*Sob supervisão de Crisneive Silveira