Presidente do Ferroviário espera clube apaziguado após eleições e forte no Estadual 2026

Tubarão da Barra está passando por momento turbulento fora de campo

Vladimir Marques 23 de Outubro de 2025
Eleições no Ferroviário bastidores

Jogada

Eleições do Ferroviário são judicializadas e podem ser suspensas

Processo eleitoral está marcado para novembro

Redação 22 de Outubro de 2025
Foto da UECE

Jogada

Questão sobre futebol cearense cai no vestibular da UECE e repercute nas redes sociais

A questão 67 da prova aborda a fundação dos três maiores clubes do estado

Samir de Carvalho* 13 de Outubro de 2025
Estádio do Ferroviário Atlético Clube com arquibancadas em cores vermelha, preta e branca, cercado por árvores e céu nublado, celebrando o sucesso do esporte e do clube.

Jogada

Abelhas voltam a atingir CT do Ferroviário neste sábado (11) e atividades são suspensas

Devido ao episódio, o jogo final do Campeonato Sub-20 foi adiado para este domingo (12)

Redação 11 de Outubro de 2025
Foto de Enxame de abelhas no Ferroviário

Jogada

Enxame de abelhas atinge CT do Ferroviário e área é isolada pelo Corpo de Bombeiros; veja vídeo

No momento do ocorrido, estava acontecendo o treino da escolinha de futebol do Tubarão da Barra

Samir de Carvalho* 10 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

Ceará, Fortaleza e outros clubes cearenses celebram Dia do Nordestino; confira

Data é comemorada neste 8 de outubro

Crisneive Silveira 08 de Outubro de 2025

Opinião

Série D de 2026 terá 96 clubes e representantes cearenses podem ser cinco; Veja quem já tem vaga

CBF divulgou a calendário do futebol brasileiro para 2026 com mudanças

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 01 de Outubro de 2025

Jogada

Ferroviário se apresenta visando a Taça Fares Lopes; clube terá um mês de pré-temporada

Tubarão da Barra busca o título da competição, que dá vaga na Copa do Brasil de 2026

Vladimir Marques 30 de Setembro de 2025
Rodger Raniery candidato Ferroviário

Jogada

Procurador Geral do TJDF renuncia para concorrer à presidência do Ferroviário

Rodger Raniery já estava licenciado do cargo, mas decidiu encerrar de vez o vínculo com o tribunal para ser candidato na eleição coral

Brenno Rebouças 18 de Setembro de 2025
Eleições no Ferroviário bastidores

Jogada

Eleições no Ferroviário: com duas chapas encaminhadas, pleito fervilha nos bastidores

Antes mesmo da publicação do edital do pleito, existem candidatos anunciados e contestação na Justiça Desportiva

Brenno Rebouças 17 de Setembro de 2025
1 2 3