Ferroviário empata com o Tirol em jogo-treino no Elzir Cabral; veja escalação coral

No sábado (20), o Ferroviário empatou em 1x1 com o Tirol em jogo-treino no Estádio Elzir Cabral, dando sequência à preparação das duas equipes para o Campeonato Cearense 2026.

O Tubarão da Barra abriu o placar ainda no primeiro tempo. Paulo Ricardo marcou o gol que colocou o Ferrão em vantagem nos primeiros 45 minutos de jogo.

Na segunda etapa, o técnico Nuno Pereira promoveu a rodagem do elenco, oportunizando minutos a diferentes atletas e a a Coruja chegou ao empate com gol marcado por Renan DJ.

A equipe que iniciou o jogo pelo Ferrão foi: André Luiz, Pedrinho, Léo Paraíso, Iago, Natan, João Neto, Luan, Thallisson, Carlinhos, Felipe Sales e Paulo Ricardo.

Estreias

Antes da estreia no Campeonato Cearense, o Ferroviário ainda realizará mais três amistosos. O primeiro compromisso oficial da temporada está marcado para o dia 6 de janeiro, fora de casa, diante do Maracanã, às 19 horas, no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú.

O Tirol estreia no dia 7, contra o Floresta, às 19 horas, no estádio Presidente Vargas.